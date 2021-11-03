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關掉臉書生日提醒的人　代表「心靈比一般人更富足」

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▲生日,派對,慶祝,蛋糕。（圖／unsplash）

▲選擇如何過生日，多少也反映自己內心狀態。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

之前有網友表示生日前曾刻意關掉臉書生日提醒，想看誰會記得自己生日，結果卻令他很心寒，因為不僅沒有朋友記得，連自己的親友都忘記，對照之前生日都會收到爆量的祝賀簡訊，這樣的結果確實落差很大，這篇po文在網路上掀起許多討論，究竟「被提醒」的生日祝賀算是真心的嗎？

很多人不喜歡過生日，確實這一天跟其他364天來說，沒有什麼太大的不同，但生日是屬於「自己」的，把它以特別的一天來對待也很好，因為在這一天之後，世界上有了你，而且你是值得出現的，所以跟朋友好好慶祝，或是想跟特別的人一起過，是人之常情。

▲▼ 派對,喝酒,聚會,跑趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這樣而言，「被提醒」的祝賀算真心祝福嗎？大部分當然算，現代的生活步調如此的快，每個人每天都有一堆事情要忙，很多人都忙到不知今天是幾月幾號，在跟對方沒有任何利益關係的情況下，對方就算是透過提醒，才知道今天是你的生日，那句生日快樂也還是真心的，對他而言他就是希望你開心度過這一天。

隨著年齡增長，身邊的知心朋友本來就會愈來愈少，因為要忙的事情越來越多，維持友誼其實是件困難的事，若身邊有1、2個朋友不用提醒就知道你的生日，已經是很幸運的事了，易地而處，你會記得所有朋友、或是所有親戚的生日嗎？

▲女性,戀情,情侶,兩性,單身。（圖／unsplash）

然而，有些完全理解、且能給自己快樂與肯定的人，都有勇氣能默默地關掉臉書的生日提醒，因為對他們而言，即使收不到祝福，他們仍然可以為這天到而快樂、或者平靜，這類人不太會隨波逐流，也不會受到挫折就失去自信，幸福對他們來說是很清楚的，也不會把「讓自己快樂的權利」放在別人身上。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

有時候換個角度來想，會有更多獲得，獲得真心記得自己生日的朋友，獲得願意祝福自己生日很快樂的朋友，獲得能夠給自己快樂的力量，然後，就有更大的勇氣面對這個世界。

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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