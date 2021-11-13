秋冬必備的5款靴子！切爾西靴拉高比例、韓妞人腳一雙寬口長版超顯瘦

文／美人圈

每到秋冬，一定都會換上時髦又保暖的靴子，今編輯今天就來推薦2021秋冬必備五款靴型，除了經典款綁帶靴、拉長比例的切爾西靴，還有韓國歐膩們人腳一雙的顯瘦寬口長靴，話不多說，一起來看哪款最適合你～

2021秋冬必備靴款推薦1：切爾西靴

不僅韓國歐膩，就連歐美也非常流行的切爾西靴！鬆緊帶拼接的設計不僅超時髦，也超級吸睛，與其他靴子的區別度做出來卻一樣超百搭～不管是搭配五分褲，還是運動棉褲都超級帥氣，冬天的羽絨衣搭配牛仔褲或是直筒褲，看起來休閒，但只要穿上切爾西靴整個就時尚了起來～

▲切爾西靴。（圖／CODIBOOK@From beginning）

2021秋冬必備靴款推薦2：方頭靴

跟以往的楦頭偏窄的短靴來說，方頭的形狀看起來更有個性些，如果腳板偏大，穿一般的靴子容易不舒服時，可以考慮方頭靴～舒適度相對來說較高以外，也相當的百搭，要穿去上班、上課也非常適合！

▲方頭靴。（圖／commonunique_official）

2021秋冬必備靴款推薦3：綁帶靴

流行好幾年的綁帶靴每到秋冬季節，就非常受韓妞們的歡迎，當然今年也不例外～高筒的綁帶靴一上腳，比例瞬間變超級好！身材比較嬌小，或是喜歡個性風的女孩，建議可以挑選高度位於小腿度下方的款式，如果想要打造性感女人味，建議選擇膝下靴～綁帶靴帥氣同時帶有點性感的氛圍，難怪直到今年也還不退流行，果然是經典中的經典！

▲綁帶靴。（圖／stylenanda）

2021秋冬必備靴款推薦4：西部靴

去年在韓國開始流行起西部牛仔風，今年的款式有別於去年的光滑面，今年更流行的是麂皮材質，並多了精緻的刺繡工藝！增加了帥氣感和設計感，不管是搭配短裙，牛仔褲，還是披上皮衣外套都超有個性，走在街頭回頭率百分百～

▲西部靴。（圖／vanillamilk）

2021秋冬必備靴款推薦5：寬口長靴

肉肉女孩一定要知道的顯瘦靴款！許多長靴對於比較肉肉，或是小腿肌比較粗大的女孩來說都不友善，不是拉鍊拉不起來，就是走起路來不舒服，而這款靴型不僅不會出現以上的問題，還相當的顯瘦！寬大的靴口讓小腿在視覺上縮小了許多，直接讓腿圍無痛縮小了兩公分，這個顯瘦神器今年冬天必須來一雙～

▲寬口長靴。（圖／stylenanda）

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