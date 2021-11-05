「秋冬香水新品」讓人期待！Chloé綁綠緞帶很美、YSL金箔瓶超奢華

文／美人圈

2021秋冬到來，許多品牌紛紛把握佳節時機、推出新款限定香、聖誕香水，今天帶來2021秋冬香氛新品特搜，包含Jo Malone London、SABON、DIPTYQUE每年最讓人期待的聖誕香水，還有BYREDO、GUCCI、香奈兒都推出香水新品，快一起跟著編輯搶先了解下！

2021秋冬香氛新品：Chloé綠漾玫瑰淡香精

幾乎每個女生化妝台上都有一瓶的「Chloé淡香精」再推新款！全新「綠漾玫瑰淡香精」揉合了玫瑰與橙花香調，並疊加雪松基調，強烈的木質尾調更適合秋冬。新款瓶身揮別粉色的甜膩感，搖身一變為沉穩的綠灰色，讓玫瑰香也能很有個性。

▲Chloé綠漾玫瑰淡香精。（圖／CHLOE）

2021秋冬香氛新品：Jo Malone London 2021星光聖誕 星光柑橘與蜂蜜香水，11月1日上市

Jo Malone London每年聖誕系列中最引人注目的就是限定香水，今年推出星光柑橘與蜂蜜，以黃柑橘初調帶出明亮活力的佳節氣息，中調蜂蜜和天竺葵為香水添增甜美優雅感，基調的香豆素結合祕魯香脂作為溫柔奶香的結尾，更讓人喜愛的是香水瓶身上還有著細緻的星光刻紋，搭配玫瑰淡金色的瓶蓋，為聖誕佳節倍增歡樂氛圍。

▲Jo Malone London 星光柑橘與蜂蜜香水。（圖／Jo Malone London）

Jo Malone London 2021星光聖誕 苦橙香水

除了星光柑橘與蜂蜜香水之外，Jo Malone London2021星光聖誕限定還有另一款苦橙香水限量回歸，以甜橙和成熟柑橘加上苦橙香氣，襯托出豐富的梅香，和做為基調的檀香和琥珀帶出溫暖的橙皮木質調香氣。

▲Jo Malone London 2021星光聖誕 苦橙香水。（圖／Jo Malone London）

2021秋冬香氛新品：SABON 2021聖誕 流金年華宣言系列香水，11月1日上市

SABON今年的聖誕系列以甜點「橙橘巧克力」為靈感，推出限量的流金年華系列，這款香水以柑橘前調的風乾橘子皮風味、加上濃郁的巧克力苦甜香氣，最後是溫潤的茉莉與杏仁、以及香甜的波本香草增加甜蜜的尾韻氣息，宛如一款佳餚後的甜點般讓人陶醉不已。

▲SABON 2021聖誕 流金年華宣言系列香水。（圖／SABON）

2021秋冬香氛新品：YSL 2021流金聖誕系列 自由不羈淡香精

11月11日於官網首賣 ，11月12日全台YSL櫃點販售

YSL今年的流金聖誕系列實在太耀眼，系列共包含10色眼影盤、打亮氣墊粉餅、情挑誘光水唇膏及自由不羈香水等品項，其中香水瓶身換上細緻的金箔緞光，搭配標誌性YSL浮雕LOGO、更顯極致奢華。

▲YSL 2021流金聖誕系列 自由不羈淡香精。（圖／YSL）

2021秋冬香氛新品：嬌蘭 花草水語初夏沁梨淡香水禮盒，11月1日上市

嬌蘭花草水語香水在聖誕節也以限定禮盒的方式登場！花草水語初夏沁梨淡香水帶有清甜又清新的梨子香氣，揉合佛手柑與桂花的清香，後調的雪松及麝香味，就像一股清風吹過，令人心曠神怡，聖誕限定禮盒中包含 75ml初夏沁梨淡香水、花草水語香氛身體乳以及迷你小香水。

▲嬌蘭 花草水語初夏沁梨淡香水禮盒。（圖／BEAUTY美人圈）

嬌蘭 花草水語陽光甜橘淡香水禮盒

花草水語陽光甜橘淡香水融合了明朗的甜橘與香味馥郁的鮮採羅勒，兩種香氣相遇時迸發無比清新的芬香，同時揉入活力歡愉的綠茶香調，最後化為一股優雅的琥珀薄紗，這次在聖誕限定系列中特別推出 125ml大容量版，另外以同樣含有花草水語香氛身體乳以及迷你小香水，更加值得收藏！

▲嬌蘭 花草水語陽光甜橘淡香水禮盒。（圖／嬌蘭）

2021秋冬香氛新品：DIPTYQUE 2021聖誕限量 杜桑淡香精

DIPTYQUE今年的聖誕限量品項中，除了倒數月曆之外，也將香氛換上急遽聖誕氣息的金色新裝！此次於聖誕限定系列中登場的是經典杜桑淡香精，精緻且令人迷醉的晚香玉芬芳帶來舒心的香氣，這次換上鍍金包裝、更顯精緻典雅。

▲DIPTYQUE 2021聖誕限量 杜桑淡香精。（圖／BEAUTY美人圈、DIPTYQUE）

2021秋冬香氛新品：BYREDO 孟買回響淡香精，10月22日上市

BYREDO在10月推出全新的孟買回響淡香精，具印度背景的BYREDO創辦人暨創意總監Ben Gorham透過充滿對比性的香氣，刻劃出對這座城市的映象，豐富且溫暖的木材、琥珀氣息與明亮感相互交織，甜美帶果香的印蒿與深沉穩重的皮革氣息相襯，最後是微苦的咖啡香融合著香甜的東加豆，呈現溫厚的冬日氣息。

▲BYREDO 孟買回響淡香精。（圖／BYREDO，credit©Ashish Shah）

2021秋冬香氛新品：Moncler 同名女性／男性淡香精

10月於Moncler台北101專櫃、11月2日於maison de beauté限定櫃點販售

法國頂級精品、特別是以羽絨衣聞名的品牌Moncler在今年10月推出首款香水，不僅在香調上，甚至連香水瓶身都延續Moncler「頂尖、質感、獨一無二、原創」的品牌精神，除了亮眼的銀色水壺造型之外，最大的特別之處在於瓶身上的LED螢幕設計，可以透過手機APP輸入想要呈現的跑馬燈文字，不管是輸入名字、或是告白愛意的語句，這款香水還可以讓你表達心意！

▲Moncler 同名女性／男性淡香精。（圖／BEAUTY美人圈、Moncler）

Moncler首款同名淡香精推出男女對香兩款，女香以活力的佛手柑開場，經過一連串茉莉花與香水草的甜美香氣後，最後是獨特溫暖的山林調，Moncler特有的後調交織於琥珀、雪松木和檀香的誘人氣，融入天然香草精，像是冬日的溫暖擁抱，而男香則以Moncler特有的高山森林調開頭，搭配快樂鼠尾草，清新冷冽的香氣像極了置身在厚雪覆蓋的山林中。

▲Moncler 同名女性／男性淡香精。（圖／Moncler）

2021秋冬香氛新品：GUCCI 古馳煉金士花園緋之夕香水，10月上市

GUCCI古馳煉金士花園在10月推出第12款香水「緋之夕香水」，從外觀開始就美如藝術品，採用透明寶石紅玻璃瓶身，彷彿夕陽將盡的耀眼紅光，以溫暖優雅的肉桂香氣主導，柔滑包覆香根草、接著深邃的廣藿香讓香氣更加濃烈，各種氣味和諧交織宛如五光十色的日落，綻放出最濃厚溫暖的白晝光彩。

▲GUCCI 古馳煉金士花園緋之夕香水。（圖／GUCCI）

2021秋冬香氛新品：香奈兒 N°5百年至臻典藏香水，10月16日於香奈兒全櫃點限量上市

香奈兒的N°5香水百年來始終讓人驚豔，而今年聖誕前夕，香奈兒匠心打造全新N°5至臻典藏香水，將耀眼奪目的瓶身改以再生玻璃製成，搭配重新設計的包裝盒，手感極致滑順，為傳奇香水的獨特瓶身提供穩固貼合的保護，另外於香水的瓶身印標特別點綴金色的5號幸運符碼，完美演繹簡約脫俗、卻優雅的香奈兒精神。

▲香奈兒 N°5百年至臻典藏香水。（圖／BEAUTY美人圈、香奈兒）

2021秋冬香氛新品：ANNA SUI 童話金色獨角獸淡香水，10月8日上市

ANNA SUI繼在2020年推出夢幻的粉紅獨角獸淡香水後，今年再度推出童話金色獨角獸淡香水，將獨角獸披上金黃色澤，流金般的獨角獸瓶身彷彿是夜空中落下的耀眼星光，以香草蘭花、香甜的米布丁調合奶油香草，伴隨焦糖感的廣藿香與溫和感性的木香，勾勒出華麗甜蜜的童話香氣。

▲ANNA SUI 童話金色獨角獸淡香水。（圖／BEAUTY美人圈、ANNA SUI）

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