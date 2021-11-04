「小辣椒」穿25年前舊衣根本沒變！「小鬼當家」男星驚喜走GUCCI秀

記者王則絲／外電報導

GUCCI於台灣時間今（3日）上午11點，在洛杉磯好萊塢大道舉行最新時裝秀「GUCCI LOVE PARADE」，為先前因疫情改為線上發表後的第一個實體大秀，相當振奮人心，現場眾星雲集，其中最受矚目的絕對是「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），她身穿25年前自己最經典的紅毯造型亮相，一點都沒變！還能看到當年《小鬼當家》的小童星麥考利克金（Macaulay Culkin）驚喜現身走秀，令觀眾眼前一亮。

▲「GUCCI LOVE PARADE」時裝秀於洛杉磯好萊塢大道登場。（圖／達志影像／美聯社）



創意總監Alessandro Michele將本季標題定為「GUCCI LOVE PARADE」，靈感源於他曾在電影製作公司擔任助理的母親，口中所描繪出的好萊塢，「HOLLYWOOD」九個字母對Alessandro來說充滿著無數的慾望、如同星星般璀璨，因此關於瑪麗蓮夢露、麗塔海華斯、維若妮亞蕾克、洛克哈德森⋯⋯等經典明星們的故事，都在本季中一一用服裝體現、致敬。

▲（上圖）「小辣椒」葛妮絲派特洛出席「GUCCI LOVE PARADE」大秀，（下圖）1996年頒獎典禮紅毯造型。（圖／達志影像／美聯社）



在電影《鋼鐵人》中飾演「小辣椒」的女星葛妮絲派特洛，曾在1996年時的MTV頒獎典禮上穿上GUCCI的紅絲絨西裝套裝，從此成為經典的紅毯造型，25年後的今天，小辣椒再次穿上了全套一模一樣的裝扮現身看秀，令人不禁驚嘆小辣椒簡直25年如一日，一樣火辣又率性，不管外貌身形都保養得宜，一點都沒變！

不過葛妮絲派特洛於1996年時所穿的紅絲絨西裝為Tom Ford設計，今日所穿則是由現任設計師Alessandro Michele復刻設計。

▲「最帥小丑」傑瑞德雷托（Jared Leto）。（圖／達志影像）



此外，星光焦點不只有看秀嘉賓，秀場上也驚喜連連，本次大秀多達115套服裝中，找來了十分多樣的模特兒們演繹，實踐GUCCI藉由服裝設計讓不同性別、種族、膚色、身材⋯⋯的人們消融藩籬與刻板印象的理想，其中出演《Gucci：豪門謀殺案》的男星傑瑞德雷托（Jared Leto）也驚喜現身走秀，另外，更令人的震驚的是90年代經典電影《小鬼當家》的童星麥考利克金亦穿上秀服自信走台步，今年已41歲的他，讓人幾乎都要認不出了。

▲《小鬼當家》的麥考利克金。（圖／達志影像／美聯社）