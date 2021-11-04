風・Luxury／江詩丹頓老錶開啟第二生命　千萬三問錶來台尋知音

▲江詩丹頓1951年18K金超薄三問腕錶Model 4261（ref 11761）11,800,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛老錶的錶迷不少，購買的通路來源格外重要，除了國際拍賣會尋寶，不少名錶品牌如Zenith、Cartier（卡地亞）等都加入古董錶銷售行列，江詩丹頓（Vacheron Constantin）也是收藏家矚目品牌，從世界各地蒐羅的古董錶，經過總部悉心保養修復，再重啟第二生命回到市場的Les Collectionneurs收藏家系列，因精選的款式別具特色，且擁有授權真品證書與2年保固，深獲台灣收藏家喜愛，近日再精選10只來台展售，包括身價上千萬元的三問錶。

▲江詩丹頓1963年18K金ROYAL CHRONOMETER腕錶Model 6694（ref 12230），800,000元。





▲江詩丹頓1981年半金222腕錶Model 60001（ref 12075），384,000元。

由於台灣收藏家反應熱烈，今年江詩丹頓已第二度引進Les Collectionneurs收藏家系列古董錶進行銷售，此次10只錶款分別是1929年至1981年間的作品，最低調卻又最複雜的焦點錶款式1951年製的18K金超薄三問錶，加上錶殼厚度僅5.25毫米，是當時公認最纖薄的三問機芯，在1944年至1951年間僅生產不到40只，足見其珍貴。

▲1929年Art Deco風格鉑金錶是此次江詩丹頓古董錶展最古老錶款，595,000元。

其他話題錶款還有今日江詩丹頓主打運動錶Overseas前身的半金222腕錶、被暱稱為「BATMAN」蝙蝠俠的18K金Royal Chronometer腕錶，以及「美麗的錯誤」1935年出品被視為150周年紀念錶，實際上品牌是1755年創立應為180周年紀念錶；而全場最古老的款式為1929年Art Deco裝飾藝術風格鉑金錶，具獨特切面錶殼搭配凸起鏡面，翻到背面還有細緻的雕花刻紋，相當別緻。

▲佳士得香港秋拍將拍賣PP 1946年製型號 2419/1 18K金三問錶，估價約43,000,000元起。



國際拍賣會是另一個收藏家尋找特色古董錶的優質平台，將於27日在香港登場的佳士得（CHRISTIE’S）名錶秋拍，不乏「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）珍罕傑作，當中包括1946年製、型號2419的18K金三問錶，其機芯的擺輪夾板上刻有品牌的出口代號“HOX”，證明此腕錶銷往美國市場，於1950 年由紐約的 Henry Stern Watch Agency 買下，同年再經卡地亞零售店售予第一位擁有者，清楚的來源讓競標者更有信心。

►百萬手工製限量錶「鈦」輕盈 一抵台就被藏家包了

►吳慷仁視千萬三問錶為夢幻逸品 「要多接幾場活動了」！



