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越吃越美！網搜7款「補水食物」，番茄、黃瓜全都入列

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▲▼ 越吃越美！網搜7款「補水食物」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲多吃番茄幫助養顏美容。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人體需要充足水分才能運作，每天多喝水對身體好，但除了喝水之外，攝取一些食物也能幫助補水，以下7款食物富含水分，多吃有益，對養顏美容好處多多。

▲▼ 越吃越美！網搜7款「補水食物」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#黃瓜

黃瓜的含水量近97%，是所以食物之中含水量最高的，多吃能夠補充體內水分，不只如此更富含維生素E，幫助抗衰老，黃瓜中的黃瓜酶，更能促進身體新陳代謝。

#生菜

生菜富含維生素和微量元素，它的維生素C含量竟還高於大白菜，更含有豐富膳食纖維，是很多人減重時的好幫手。

▲▼ 越吃越美！網搜7款「補水食物」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#芹菜

芹菜含有維生素A 、C、β胡蘿蔔素、膳食纖維，以及鉀、鐵、鈣等多種礦物質，經證實有利尿及促進腸胃蠕動效果。

#番茄

番茄是排名前三的補水食物，內含豐富茄紅素能幫助抗氧化，有養顏美容的功能。

▲▼ 越吃越美！網搜7款「補水食物」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#青椒

青椒不只含水量高，更含有維生素B、C、E、K、β胡蘿蔔素、鈣、鉀等營養素，能幫助消化，同時加速體內脂肪代謝。

#菠菜

菠菜含水量高，且有豐富的葉綠素和膳食纖維，以及對大腦有幫助的葉酸，同時更含有維他命E可幫助對抗衰老。

▲▼ 越吃越美！網搜7款「補水食物」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#花椰菜

花椰菜含有大量水分和維生素A、B、B2，維他命C含量更是檸檬3.5倍，研究證實一天只要食用100克，即能滿足一天所需的維他命C份量。

關鍵字：

養顏美容, 補水, 食物

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