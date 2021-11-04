吳姍儒工作、婚宴兩頭燒，氣色卻超好！　自曝「速效保養法」竟靠哭

▲吳姍儒出席活動肌膚發亮、氣色好，大方分享美肌秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／公關提供、翻攝IG@sandywis

今年金鐘獎上第三度奪下主持人獎的Sandy吳姍儒，近來活動滿檔超忙碌，但身穿一襲粉色洋裝甜美現身天地合補美顏飲發表會活動的她，狀態超好、整個人都在發光，她不僅首次透露婚禮籌備進度，更大方分享自己維持肌膚、體態的小秘訣，其中更有一招超特別、不花錢的「速效保養法」，竟是靠哭！

▲Sandy笑說明年1月底的婚禮目前進度只有50%。



將於明年1月底與交往5年的男友舉辦婚禮的吳姍儒，近來工作滿檔到婚禮籌備進度只完成了50%，連婚紗都還沒時間拍，從金鐘獎到現在只放了2天假的她無奈笑說「我真的完全沒有時間處理，行程真的全滿！」甚至喜帖、賓客名單也都還沒確定，但被問到爸爸吳宗憲會不會在婚禮上再度唱歌，Sandy笑說自己一定會安排幾個空檔給他，「看他想幹嘛都行，胸口碎大石也可以！」

▲除了擦的保養品，她也從飲食上做調整。



雖然婚禮還有許多事項都待定中，但只剩2個多月就要當新嫁娘的她也早已開始調整狀態，保養肌膚、維持體態都沒落下，準備當個美美的新娘。她表示其實從金鐘獎典禮前就開始調整飲食，飲食上吃的非常清淡，一週只有一兩天會給自己放假，吃點有調味的食物；另外，她還會喝很多的水，「我覺得補水很重要，身體（保養）一定要由內而外」有時候忍不住想要喝飲料的時候，除了一定喝無糖飲品，她還會喝更多的水，幫助身體調整。

近日行程滿檔超忙的她也透露，因為最近「操勞過度」，近期最在意肌膚的澎潤感，還有季節變化時會有敏感等問題，在保養時她最重視保濕，睡前有時間的話還會先泡澡，再搭配滾筒放鬆一下，讓血液循環更好。

▲每天邊喝美顏飲邊澆花、想事情已是她早上固定「保養儀式」。



除了做好清潔、保濕，在意肌膚Q彈的她更找到一個保養好幫手：膠原美顏飲，小小一包含有膠原蛋白和維生素C、E，很輕鬆就能補充美肌所需營養，從內而外保養、也保護肌膚。她更透露自己近期每天早上的「保養儀式」：早上起床後就會撕開一包美顏飲，邊喝邊想今天要做的事，順便澆花，「等膠原蛋白吃進去了，我的一天也開始了。」

喝了2週美顏飲的她也透露自己因而獲得彩妝師的誇讚，有次工作到凌晨3、4點，隔天一早化妝時，彩妝師還以為她有敷臉，膚況很好，讓她開心之餘，也覺得保養要由內而外，真的要好好調整身體，選擇好自己吃進去的東西。

此外，她還特別分享了一招私房「速效保養法」，就是靠「哭」！她有時會刻意給自己一個安靜的時間，像是洗澡前，蹲在一處開始認真地哭，其實也不一定有發生什麼，但就是透過哭把壓力、緊張、各種情緒排解掉，她笑說「我覺得有時哭也是一種保養法，有沒有發現哭完時血液循環很好，臉會紅紅的，然後還排汗、排毒，狀態會變好！」

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