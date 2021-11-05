孫芸芸3招「心機丹寧穿搭法」辣暈　狂秀傲人身材冬天也沒在怕

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun

擁有超狂帶貨力的時尚名媛孫芸芸，就連日常穿搭也是不少女孩們追崇的穿衣範本，像是前陣子她接連以美靴曬腿的造型，就引發了不小話題，近日她又再度在IG上Po出各種「丹寧」穿搭來收服人心，不論是率性的褲裝、還是One Tone造型，她都能簡單運用多樣穿法堆疊出搶眼層次，以下就跟上孫芸芸掌握幾個重點，將萬年不敗的「丹寧」穿出吸睛亮點！

很多人都會擔心整套的One Tone穿法會顯得太過無聊，而孫芸芸也替女孩們想出完美方案，只見她披上溫暖的香奈兒軟呢外套來混搭，運用異材質讓個性穿搭不失優雅，這樣的穿法也剛好很適合近期逐漸轉涼的天氣，原先偏暗色系的秋冬造型，也被她運用內搭的小白T變得更加明亮、清爽，最後手拿鱷魚皮革小包點綴，悄悄豐富了整體層次感。

近期曬出不少美靴的孫芸芸，也在此次的丹寧造型中穿上小黑靴，成功成為吸睛焦點，擁有一雙不科學長腿的她，以下半身失蹤方式穿搭丹寧襯衫，不只完美凸顯了她的美腿，彷彿偷穿老公衣服的寬鬆上衣也瞬間引發熱議，不只如此，她還運用了香奈兒毛帽來為造型增添秋冬感，深色系的口紅與指甲油則搭配的恰到好處，手中中性的黑色大包，讓孫芸芸在散發優雅氣質的同時依舊率性。

孫芸芸將上衣紮進高腰牛仔褲中巧妙拉出腰身，完全就是小心機穿法，還能偷偷讓整體比例看起來更好，胸前更是直接扣子不扣，大方好露出惹火身材，就算是進入秋冬孫芸芸還是照樣耍辣，女孩們還不快筆記！孫芸芸也穿上了淺棕大衣，在充滿個性的丹寧造型中注入溫暖的療癒氛圍，捲起的袖子則令穿搭充滿細節感，她以丸子頭作搭配時不忘留下髮絲，順勢修飾小臉，只能說即便是簡單造型，也到處透著孫芸芸滿滿的小心機。



►關曉彤「最慘同框」古力娜扎！她S曲線纖腰齊發 網：瞬間被比下



►郭婞淳金色亮片裝撞衫「水行俠」 僅穿黑色胸衣大秀「冰塊腹肌」