日網超神準「動物心理測驗」看交友盲點！秒測出你的「人緣指數」

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每天要與另一半、朋友或是職場上的同事相處，多多少少會有些困擾，近日日網有一項「動物心理測驗」超級神準，憑直覺選出你在探險時，第一種見到的動物，就能看出隱藏性格與人緣指數，趕快來測一下，看看你在拓展人脈時該如何面對。



Q.如果你正在野外探險的路上，你覺得你最先遇到的會是哪種動物呢？

A.松鼠

B.綿羊

C.小熊





【解析】



【解析】



【解析】





A.松鼠：人緣指數 30分

選擇松鼠的人通常是屬於個性比較慢熱，在社交場合中容易害羞、不敢主動搭訕別人，是偏向被動型的人格，尤其是在完全陌生的環境中，容易產生不安的情緒，在你擔心被冷落時，你就真的會被冷落了。別怕說出自己的想法，只要再敞開一點心房、做自己，反而能輕鬆找到跟你擁有同樣興趣，或是想法相同且相互理解的朋友了。

B.綿羊：人緣指數 50分

你擁有敏銳的觀察力，總是能在別人還未開口之前，就感受到對方的情緒，並且適時的給予關懷、或是提出解決辦法，這也讓你在無形之間默默地累積了不少好感與人脈，不過也因為這樣，你給人的感覺有點太過完美，反而與人拉出距離，不太敢輕易靠近，可以多多展現你幽默風趣的面貌，在輕鬆的氛圍下，大家也會覺得你更容易親近。

C.小熊：人緣指數 99分

隨時都散發著滿滿的正面氣場，是集自信與意志力於一身的人，讓身邊的人忍不住被你吸引，因此總是圍繞著一群好友們在身邊，但這樣的你在談戀愛時也格外的在意自己的觀點，有時甚至會因為不想讓步，反而跟另一半常常發生爭執，適時調整自己、聆聽伴侶的意見也是很重要的喔。

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