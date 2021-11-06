10款秋冬護手霜顏值高！愛馬仕首款必須有　Jurlique玫瑰香一聞愛上

文／美人圈

隨著天氣逐漸轉涼，是時候拿出手邊的護手霜好好保養手部了！一款好的護手霜除了質地、香氣、保濕度就連外觀也要兼具，以下為大家帶來「2021秋冬護手霜推薦Top 10」，從人氣必備的歐舒丹乳油木、Jurlique玫瑰，還有愛馬仕、瑰柏翠新品一次盤點，絕對能從中挑選你的命定護手霜，打造香噴噴的富貴仙女手。

2021秋冬護手霜推薦.1：愛馬仕 手部滋養霜

愛馬仕推出首款護手霜啦~「手部滋養霜」蘊含白桑果精華、乳木果油、98%天然保濕成分，一擦上手立刻形成保護薄膜，滋潤度適中不黏膩，白色簡約瓶身也符合愛馬仕低調奢華質感。

▲愛馬仕 手部滋養霜 100ml。（圖／Hermès）

2021秋冬護手霜推薦.2：歐舒丹 乳油木護手霜

每2秒賣出一條的歐舒丹「乳油木護手霜」是美妝編輯人手一條的必備小物，蘊含20%的乳油木果油，擠出來輕盈霜狀質地，能為雙手帶來滋養柔潤效果，慢慢轉化為細緻絲滑膚觸，讓人想一摸再摸自己的Baby肌。

▲歐舒丹 乳油木護手霜 150ml。（圖／L'OCCITANE）

2021秋冬護手霜推薦.3：Jurlique 玫瑰護手霜 綠意花漾限量版

Jurlique茱莉蔻 玫瑰護手霜，不只換上綠意新包裝，還首次添加獨家配方「光采複合物(B-Drop)」能深層滋養手部，帶來長效保濕，就算疫情期間勤洗手，也都依然水潤不乾燥，更添加了抗老配方蜂蜜、澳洲堅果油等，讓手部永遠維持白皙透亮，多層次的玫瑰清香，揉和了草本與木質調，讓人一聞就愛上。

▲Jurlique 玫瑰護手霜 綠意花漾限量版 75ml。（圖／Jurlique、BEAUTY美人圈）

2021秋冬護手霜推薦.4：Crabtree & Evelyn瑰柏翠 伊芙琳玫瑰緞光絲滑護手霜

從上百種玫瑰當中，瑰柏翠特別選用由專家David Austin培育的伊芙琳玫瑰作為香氣主調，打造一系列香氛保養產品，其中的「玫瑰緞光絲滑護手霜」更是回購率爆棚，蘊含天然成分澳洲堅果籽油、乳木果油、神經酰胺、角鯊烷，輕盈絲滑質地不黏手，加上粉嫩簡約包裝，放在包包裡就是一款時髦小配件。

▲Crabtree & Evelyn瑰柏翠 伊芙琳玫瑰緞光絲滑護手霜 75ml。（圖／Crabtree & Evelyn瑰柏翠）

2021秋冬護手霜推薦.5：The Body Shop 酪梨潤澤護手霜

The Body Shop今年秋冬推出新品！「酪梨潤澤護手霜」蘊含Superfood南非酪梨油，擁有豐富的脂肪酸、維他命E等美肌營養素，可深層修護滋潤雙手，適合一般至偏乾性肌膚使用，洗完手乾巴巴的雙手就靠它來即刻救援！

▲The Body Shop 酪梨潤澤護手霜 30ml。（圖／The Body Shop）

2021秋冬護手霜推薦.6：SABON 流金年華 極潤護手霜

VIP們最愛的SABON極潤護手霜換上2021聖誕「流金年華」新包裝實在太燒！炫麗色彩與復古圖騰立刻讓人聯想到60年代搖滾氛圍，療癒的柑橘、巧克力、波本香草太讓人著迷，還富含西番連果油能深度滋潤手部，質地不黏手好吸收，是一款內外兼具的護手霜逸品，還有同系列的身體乳、沐浴油也很值得收藏。

▲SABON 流金年華 極潤護手霜 75ml。（圖／BEAUTY美人圈、SABON）

2021秋冬護手霜推薦.7：L：A BRUKET 接骨木護手霜

來自北歐的質感護膚品牌，L：A BRUKET以溫和的乳木果油、椰子油為基底，融合接骨木花與柑橘香調，打造充滿活力又清新的氣息，低敏度成份不刺激咬手，敏弱肌膚也能安心使用。

▲L：A BRUKET 接骨木護手霜 70ml。（圖／1010apothecary、IG@labruket）

2021秋冬護手霜推薦.8：Aesop 賦活芳香護手霜

說到護手霜怎能不提香民們最愛的Aesop賦活芳香護手霜，質地偏膏狀，一塗抹上就能感受潤澤感，吸收速度也相當快，雙手瞬間變得細緻柔軟，完全不假潤，清新的香味宛如SPA精油般療癒放鬆，加上極簡質感包裝，從裡到外都擄獲美妝控的芳心。

▲Aesop 賦活芳香護手霜。（圖／IG@aesopskincare）

2021秋冬護手霜推薦.9：Diptyque 肌膚之華護手霜

Diptyque 肌膚之華護手霜也是編的愛用之一，蘊含蘆薈和澳洲堅果油擁有極佳修護能力，加上品牌最經典的「肌膚之華」融合龍涎香、麝香、玫瑰等香調，一抹上雙手立刻融於肌膚，讓你再撩撥髮絲的同時，也散發迷人香氣，也難怪被日本網友喻為是「最佳撩男神器」！

▲Diptyque 肌膚之華護手霜 45ml。（圖／IG@diptyque、1010apothecary）

2021秋冬護手霜推薦.10：Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜

如果是討厭黏膩感，甚至本身手就會微微出手汗的女孩，編輯首推這款「Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜」蘊含抗菌與舒緩成分，完全不油膩，清新的茶樹散發柔和香氣同時，還可深層滋潤雙手，增加肌膚防禦力。

▲Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜 65ml。（圖／IG@1010apothecary）

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