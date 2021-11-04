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迪麗熱巴「人間AI臉」網驚不科學！　深V花瓣裝根本仙女下凡

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▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自IG）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴憑藉深邃五官吸引大批粉絲，幾乎每次亮相都能創造話題，她昨（3日）登上直播活動，換上一套希臘高訂品牌Celia Kritharioti碎花長裙，並以開高衩設計露出修長美腿，立刻以「迪麗熱巴是花仙子」登上微博熱搜，網友也直呼：「美炸」、「已經聞到花香味」。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自IG）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自IG）

▲迪麗熱巴換上希臘高訂品牌Celia Kritharioti裙裝亮相 。（圖／翻攝自IG）

迪麗熱巴仙女樣貌深受粉絲喜愛，為配合洗髮產品直播，昨晚她換上希臘高訂品牌Celia Kritharioti裙裝亮相，品牌創立於1906年，擅長運用優雅柔美的線條注入婚紗禮服中，迪麗熱巴該套裙裝來自2020春夏高訂系列，最顯眼的就屬遍佈全身的浪漫五彩碎花，採用立體刺繡賦予生機，宛如從大自然中走出一般。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自IG）

▲網友認為迪麗熱巴美到像是AI人間雕塑   。（圖／翻攝自IG）

迪麗熱巴選擇了俐落的盤髮造型，搭配上裙裝平口剪裁，完美流露纖細鎖骨線條，使得白皙肌膚顯得吹彈可破，同時配合高開衩設計，一雙美腿一覽無遺。工作室釋出的精修美照中，迪麗熱巴大展好身材，揮舞著輕薄裙襬相當唯美，立刻被封為「花仙子」，粉絲也大讚：「仙女降臨」、「美到像AI人間雕塑」、「實在太適合這套裙子了」。

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關鍵字：

迪麗熱巴, 女星, Celia Kritharioti, 造型

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