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拎「大黃瓜行李袋」去旅遊超吸睛！綠表皮、細微紋路全部神還原

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編輯／Emily　圖／翻攝自society6.com、felissimo.co.jp

一個醒目的提袋能讓你在行李堆中一眼認出它，美國網站society 6就推出了一款超搞笑的「大黃瓜行李袋」，將圓筒狀袋子做成黃瓜造型，從綠色表皮、細微紋路到切面的樣子全部神還原，看起來有夠逼真，提出門就像拎了一截巨型黃瓜，絕對讓你成為眾人的焦點。

「大黃瓜行李袋」的基底就是一般常見的圓筒行李袋，但有趣的造型設計讓它受到關注。袋子整個是青翠的綠色，上面有清晰的印花圖案，可以清楚看到黃瓜的凹凸紋路和細小顆粒，側面則是精緻的黃瓜切面。除了外型特別，袋子本身耐用堅固，具有防水功能，很適合提去小旅行或當健身用的運動包。

▲大黃瓜提袋。（圖／翻攝自society6.com）

▲大黃瓜提袋。（圖／翻攝自society6.com）

喜歡黃瓜造型小物，society 6網站上還有更多選擇，像「黃瓜口罩」也一樣逼真，整片是綠色的，紋路、顆粒等細節都完美重現，戴在臉上彷彿能聞到濃濃黃瓜味，也會產生在敷面膜的錯覺。另外還有「黃瓜貼紙」和「黃瓜手機殼」，可愛圖案出現在每天用的電子產品上，能給你帶來好心情。

▲大黃瓜提袋。（圖／翻攝自society6.com）

▲大黃瓜提袋。（圖／翻攝自society6.com）

日本雜貨品牌Felissimo上有一款「海帶毛巾」也很有創意，這款毛巾做成綠綠不規則的海帶造型，材質蓬鬆柔軟，沾水之後顏色會變深，看起來就像吸飽湯汁的昆布，放在小木桶裡、擦乾掛在脖子上都好可愛。看毛巾掛在浴室架子上，就好像來到了漁港，平淡的洗澡過程因此多了許多樂趣。

▲大黃瓜提袋。（圖／翻攝自society6.com）

▲大黃瓜提袋。（圖／翻攝自society6.com）

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關鍵字：

大黃瓜, 旅行袋, 提袋, 小物

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