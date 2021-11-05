毛孩用品打折了！藍鑽貓砂10L才511元、西莎鮮食每罐28元有找超划算

文／C編

現在很多人都有養寵物，把牠們當成自己的孩子看待，並且無微不至的照顧，「Her森森」推出眾多毛小孩用品的優惠，有狗狗的西莎罐頭、貓咪的藍鑽貓砂、養魚的過濾器等等，最低511元，全是必囤好物，主子們開心，大家都開心。

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藍鑽 花語香氛結塊貓砂10L，原價780元、特價511元

貓砂是每隻貓咪都需要的日常用品，藍鑽的花語香芬結塊貓砂，符合大多數貓咪天然的習性，容易培養牠們上廁所、埋沙的好習慣，而且凝結力強，可以輕鬆鏟起結塊，同時擁有強力除臭的功能，長效清新，打造出美好的居家空間。

西莎 鮮食罐頭量販包40件組，原價1280元、特價1111元

想要給狗狗更好的飲食，鮮食罐頭量販包是不錯的選擇，比起乾糧可以給狗狗更多的營養，充足的水分能夠幫助維持泌尿道健康，加上不添加防腐劑，吃起來更加安心，同時因為不含有過度的脂肪，幫助控制體重。

澳克騎士 全犬食譜無穀椰香雞肉2kg（買一送一），原價2600元、特價1699元

含有豐富椰子油、鮭魚油，可以養出皮毛明亮健康的狗兒，採用真正天然食材成分單純，沒有多餘添加物，無穀高蛋白的飲食，更符合狗狗的獵食特性，裡面還有的肉類蔬果都是取自澳洲當地生產製造，添加豐富超級食材，保護身體抗氧化。

ECO ZERO Aqua Eri 養魚黑科技 免換水上部過濾器（公司貨）必備配套組，原價9900元、特價7511元

一台搞定，無需換水，不添加防腐劑，非常適合新缸入手，魚缸佈置好、海水比例調好，架上Aqua Eri待水清澈即可放入魚兒，加上特殊專利過濾淨水還原，可以打造乾淨清爽的空間。

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另外，還有毛孩時代犬貓強效關節粉可以購入，「Her森森」推出「毛寶貝陪伴雙11」，最低下殺511元，有超多食物、用品可以趁著特價入手，買到滿額還可以直送到家，不用特別到寵物店採買，非常方便實惠。