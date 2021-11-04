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孫芸芸一腳劈開邊「拉筋」邊帶貨　辣曬超爆款「世紀聯名包」

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記者王則絲／台北報導

第一名媛孫芸芸是台灣數一數二的帶貨女王，每次一發文，身上的穿搭單品都會被粉絲們問爆，IG上最新上傳的美照中，孫芸芸利用「拉筋」的方式擺拍，一腳劈開、踩在陡峭的山壁上，讓手上的包包更為吸睛，而原來孫芸芸也瘋聯名，手上拎的正是GUCCI X BALENCIAGA的最新手袋！

▲孫芸芸。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸最新曬包照。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

孫芸芸經常運用「下身失蹤」的穿搭方式，來顯露一雙傲人的纖細長腿，今天也不例外，孫芸芸身穿軍綠色襯衫外套、搭配白色中筒靴，營造出她私下最愛的率性風格。

▲孫芸芸。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸一腳劈開、踩在岩壁上霸氣擺拍，幽默撐自己是在「拉筋」。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

照片中孫芸芸一腳將腿劈開，踩在一旁陡峭的岩壁上，超霸氣的姿勢讓人眼睛離不開她的逆天美腿，她還幽默寫下，自己其實是在「拉筋」，而她這次要來帶貨的是手上這顆「GUCCI X BALENCIAGA」聯名手袋，該聯名系列於GUCCI上一季《ARIA詠嘆調》首次亮相，近日已逐步開賣，此世紀聯名的每一樣單品都令人燒心，孫芸芸選用的則是採用了BALENCIAGA Neo Classic機車包包型，並佈滿GUCCI老花Logo，可肩背也可手提，巨大容量適合上班或休閒出遊，結合雙品牌經典的外型，實用性、百搭性十足。

▲孫芸芸。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸近日瘋狂帶貨，先前才拎上愛馬仕凱莉包，以及BOTTEGA VENETA的新款編織包。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

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關鍵字：

孫芸芸, 曬包, 帶貨, 手袋, GUCCI, BALENCIAGA, 聯名, 機車包

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