fb ig video ETtoday search mobile

Hello Kitty粉紅氣炸烤箱4990元→3180元　減油80%、五機合一超划算

>

文／C編

Hello Kitty總是讓人少女心大爆發，無論大人或小孩，都無法抵擋它的可愛光波，除了文具、玩具、小物，聯名電器也很會放火，「Her森森」推出「鍋寶智能健康氣炸烤箱」Kitty聯名限定款，12L的大容量可以搞定一家大小的味蕾，非常方便又實用，加上粉紅外觀、Kitty圖案，包準每天都想下廚。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼

▲鍋寶,氣炸烤箱,氣炸鍋,Her森森,。（圖／Her森森）

▲鍋寶智能健康氣炸烤箱Kitty聯名限定款，原價4990元、特價3180元，點我購買

鍋寶智能健康氣炸烤箱採用創新設計，不沾烤盤跟雙烤網設計，可以分層處理食材，同時兼顧烤、炸、煎、焙等功效，Turbo氣旋對流，受熱更均勻，把料理的困難度降到最低。

12種內建模式，想要烹調魚肉、鮮蝦、肉品、薯條都不是問題，一鍵就可以搞定，零廚藝的人也可以不失敗上菜，重點是邊烤邊瀝油，減油80%，吃美食不怕胖。除了正餐，也可以烘烤果乾、甜點，或是製作寵物肉乾，讓自己和毛孩都能吃得更加天然健康。

集合氣炸鍋、烤箱、果乾機、麵包機、燒烤盤5機合一，省時又省工，強勁的風扇搭配高效聚熱加熱管，可以加速鍋內的氣旋熱對流，比起同類機型烘烤更加快速，粉紅色的Hello Kitty，放在廚房做菜都有好心情。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼

▲鍋寶,氣炸烤箱,氣炸鍋,Her森森,。（圖／Her森森）

▲鍋寶智能健康氣炸烤箱Kitty聯名限定款，原價4990元、特價3180元，點我購買

「Her森森」推出「鍋寶智能健康氣炸烤箱」Kitty聯名限定款，原價4990元、特價3180元，自己做料理不但健康減油，還可以省下不少錢，想要減重、生活忙碌都適合，更棒的是，晚上想吃宵夜也不罪惡。

關鍵字：

鍋寶, 氣炸烤箱, 氣炸鍋, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

拒絕廉價感！衣服熨燙過、挑選深色款，更顯得大氣又昂貴

拒絕廉價感！衣服熨燙過、挑選深色款，更顯得大氣又昂貴

三養辣雞麵推出啤酒　芒果口味喝起來甜甜的好幸福

三養辣雞麵推出啤酒　芒果口味喝起來甜甜的好幸福

買精不買多！打造7：3黃金比例衣櫃　穿出時髦又很百搭

買精不買多！打造7：3黃金比例衣櫃　穿出時髦又很百搭

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選 滿櫃子衣服卻「永遠少一件」？原來是這3個原因惹禍，下次逛街別再犯 可愛到爆表的生活小物必須擁有：小小兵藍芽耳機、貓掌平板夾 秋天掉髮變多？3招頭髮養護秘訣，讓髮絲重現豐盈亮澤 一杯珍奶就超標！營養師曝「點心熱量排行榜」 「義美小泡芙」內行激推隱藏吃法　各國泡芙一次看，這三種口味最經典 溫妮曬新鞋粉絲全被「美腿香死了」　小隻女孩跟著這樣穿比例超好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面