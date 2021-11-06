Hello Kitty粉紅氣炸烤箱4990元→3180元　減油80%、五機合一超划算

文／C編

Hello Kitty總是讓人少女心大爆發，無論大人或小孩，都無法抵擋它的可愛光波，除了文具、玩具、小物，聯名電器也很會放火，「Her森森」推出「鍋寶智能健康氣炸烤箱」Kitty聯名限定款，12L的大容量可以搞定一家大小的味蕾，非常方便又實用，加上粉紅外觀、Kitty圖案，包準每天都想下廚。

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▲鍋寶智能健康氣炸烤箱Kitty聯名限定款，原價4990元、特價3180元，點我購買。



鍋寶智能健康氣炸烤箱採用創新設計，不沾烤盤跟雙烤網設計，可以分層處理食材，同時兼顧烤、炸、煎、焙等功效，Turbo氣旋對流，受熱更均勻，把料理的困難度降到最低。

12種內建模式，想要烹調魚肉、鮮蝦、肉品、薯條都不是問題，一鍵就可以搞定，零廚藝的人也可以不失敗上菜，重點是邊烤邊瀝油，減油80%，吃美食不怕胖。除了正餐，也可以烘烤果乾、甜點，或是製作寵物肉乾，讓自己和毛孩都能吃得更加天然健康。

集合氣炸鍋、烤箱、果乾機、麵包機、燒烤盤5機合一，省時又省工，強勁的風扇搭配高效聚熱加熱管，可以加速鍋內的氣旋熱對流，比起同類機型烘烤更加快速，粉紅色的Hello Kitty，放在廚房做菜都有好心情。

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「Her森森」推出「鍋寶智能健康氣炸烤箱」Kitty聯名限定款，原價4990元、特價3180元，自己做料理不但健康減油，還可以省下不少錢，想要減重、生活忙碌都適合，更棒的是，晚上想吃宵夜也不罪惡。