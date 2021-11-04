吳姍儒沒空拍婚紗「新身份先曝光」　西裝美照洩準人妻霸氣

記者鮑璿安／台北報導

女星吳姍儒將在明年（2022年）1月完婚，她表示自己工作滿檔，婚禮進度僅50%，雖然連婚紗照都還來不及拍攝，不過由吳姍儒演繹的台灣設計品牌rather最新形象照卻先曝光，她以代言人新身份換上多套新系列「For Her」西裝外套，讓粉絲先目睹百變造型。

▲吳姍儒升格台灣設計品牌rather代言人 。（圖／品牌提供）

吳姍儒上半年才接下內衣品牌蕾黛絲代言，事業愛情兩得意，近期又升格台灣設計品牌rather代言人，她透露自2019年參加品牌秋冬大秀時，就非常欣賞品牌主打的不對稱美學，而最新「For Her」系列以新世代女性精神為主軸，請到吳姍儒演繹恰好不過。她身穿內袋刺繡拼色西裝外套搭配打摺修身西裝褲出鏡，吳姍儒提到，「西裝外套是最值得投資的單品，怎麼穿都不會出錯。」並搭配個性的尖頭跟靴，與過往柔美形象形成反差，另也以裸粉色外套呈現出少女氛圍。

▲吳姍儒表示西裝外套是最值得投資的單品。（圖／品牌提供）

此次系列獨特之處在於，西裝外套內印製了「For your lil important things」標語，並提供貼心的暗袋設計，可隨身收納口紅及香水。同時採用微oversize廓形和修長的不對稱剪裁，一年四季都相當適合穿戴，包含鹿褐色、霧灰色、黛麗黑及限量粉色。

▲吳姍儒還身兼內衣品牌蕾黛絲代言人。

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