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CP值最強、奢華度最高的聖誕倒數月曆來了！錯過就要等一年

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記者李薇／台北報導

美妝界的聖誕倒數月曆華麗的設計，加上可愛的巧思，總是吸引許多人想要收集，加上裡面又有限定商品，因此每次只要到年末，都會受到很大的矚目，《ET FASHION》也集結多款厲害的聖誕月曆，有機會一定要買來讓自己享受一下每天都有驚喜的小確幸。

1.歐舒丹 聖誕倒數月曆

CP值最高的月曆絕對就是歐舒丹，一次25格的倒數格數，裡面藏有很多經典的好物，像是草本修護洗髮乳、乳油木護手霜、光萃肌活露、果漾馬鞭草沐浴膠等等，還有一些護手膜、護足霜之類的限定單品，裡面的小包裝最適合年末旅行外出使用，絕對要買起來！

▲歐舒丹,海洋拉娜,Bobbi Brown,保養,彩妝,倒數月曆,倒數日曆, 。（圖／品牌提供）

2.海洋拉娜 奇蹟修護星願倒數月曆

可以說是最奢華的倒數月曆單品，裡面12格都是品牌非常經典的保養，包括潤澤3種質地的經典乳霜 、舒芙乳霜 、水凝霜，還也正貨的修護唇霜、小樣的醒膚水 、濃縮精華露、煥采醒膚面膜、修護精華油等等，一組就可以呵護全身上下，打造光彩動人的明亮膚質。

▲歐舒丹,海洋拉娜,Bobbi Brown,保養,彩妝,倒數月曆,倒數日曆, 。（圖／品牌提供）

3.Bobbi Brown 聖誕倒數日曆

同樣採用12格設計、以雪花印花打造的Bobbi Brown 聖誕倒數日曆，包含迷你版明星商品，如沁透茉莉淨妝油、維他命完美乳霜，還有4樣正貨商品，包括「零負評潤唇膏」晶鑽桂馥潤色護唇膏 #Bare Pink、金緻水光唇膏-微醺酒紅 Claret，唇膏金緻奢華唇膏 - 烤焦糖奶茶 Afternoon Tea，無論送禮或是鐵粉收藏犒賞自己絕對超值擁有。

關鍵字：

歐舒丹, 海洋拉娜, Bobbi Brown, 保養, 彩妝, 倒數月曆, 倒數日曆

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