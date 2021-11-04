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全台首家A＆F麋鹿12／16台中港三井開幕！　二期最強品牌大公開

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▲A&F。（圖／達志影像）

▲全台首家Abercrombie & Fitch即將在三井台中港開幕。（圖／達志影像）

記者蔡惠如／綜合報導

三井在台中港Outlet第二期即將正式完工，準備在12／16對外見客，多達50多間新品牌進駐，之前許多網友討論的Abercrombie & Fitch（A&F）台灣首間Outlet店也在其中，另外也導入更多美食品牌，讓大家有吃有買通通有！在二期開幕後，整體品牌店數也達到220間。

▲三井台中港二期。（圖／業者提供）

▲三井台中港二期開幕後，設施俯瞰全景參考示意圖。（圖／業者提供，以下同）

MITSUI OUTLET PARK台中港在2018年12月開幕，首年即達到超過800萬人次到訪。近二年雖受疫情影響，但業者也表示每年維持一定的品牌入替，導入適合更多族群體驗的娛樂設備與活動，現二期即將從12／16正式開幕，規模也擴大到220間店舖，與擁有260間店舖的台中麗寶Outlet在「山」、「海」元素各自呼應。

業者表示，台中港二期計畫更加強化品牌的豐富性與多元性，也包含消費者所喜愛的、期望的人氣品牌，如台灣初展店的「Abercrombie & Fitch」、「abercrombie kids」、「HOLLISTER」、「GILLY HICKS」都是年輕族群喜愛的牌子，還有「GAP」等國際品牌、「BEAMS」、「UNITED ARROWS」、「MOUSSY」、「HONMA」等日本品牌進駐。

▲三井台中港二期。（圖／業者提供）

▲三井台中港二期。（圖／業者提供）

▲三井台中港二期。（圖／業者提供）

▲二期在外觀設計上加上玩色小巧思，讓原有的海岸風情更添亮艷色彩。

此外，電腦周邊「logitech」、主婦最愛的法式鍋具「LE CREUSET」、葡萄酒專賣店「大宅酒窖」、寵物用品「DOG DAY」等生活用品品牌也在其中，而假日總是一位難求的美食街，也重新導入美食街也新增導入了「韓姜熙的小廚房」、「吃吃牛排」、「美麦Amazing Noodles」、「Mister Donut」等餐飲，讓消費者能有更多鮮味可嚐。

關鍵字：

三井, OUTLET, 台中港, 二期, Abercrombie & Fitch, A&F

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