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來新竹享受澎湃「早午餐」！可愛山形吐司、日式飯糰8間名店必吃

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圖、文／MENU美食誌

在新竹的早晨可不能缺少一份美好的早午餐！睡到自然醒還是可以吃好好！

TOP 8／李克承博士故居A-MOOM
新竹市／東區

日式古建築隱匿在城市中宛如小秘境般，入內用餐要脫鞋穿襪哦！必點可愛100%山形吐司，有五種鹹甜口味，一份可任選兩種呦！手作吐司的外皮酥脆，一口咬下便嚐得到內部綿密鬆軟的口感！季節水果三明治也是這裡的必點品項！

▲新竹早午餐。（圖／MENU美食誌）

▲李克承博士故居A-MOOM（圖／美食客大嬸愛美食提供）

TOP 7／MR.MOON月亮先生咖啡館
新竹縣／竹北市

頂級早午餐含有每日湯品、烤雞腿、德式香腸、吐司、炒蛋、沙拉、炸物，以及餐前豆漿跟副餐飲料！豆漿喝起來很滑順，奶油濃湯濃郁順口！烤雞腿的皮很酥脆，肉也不會過柴！整體來說是很豐富的一頓早午餐！

▲新竹早午餐。（圖／MENU美食誌）

▲MR.MOON月亮先生咖啡館（圖／美食客林佳俞提供）

TOP 6／佬法室早午餐
新竹市／東區

歐姆雷控這邊請！嫩嫩的蛋捲裡頭口味有四種可選，搭配手作吐司口感一級棒！沙拉醬是柚子味很清爽，炸地瓜鬆軟綿密！除了歐姆雷系列，還有早午盤餐、漢堡、義大利麵等，餐點出餐速度蠻快的哦！

▲新竹早午餐。（圖／MENU美食誌）

▲佬法室早午餐（圖／美食客yuning提供）

TOP 5／小稻甜 CAFE
新竹市／北區

唐揚雞鬆餅是他們家的招牌，唐揚雞多汁不乾柴，鬆餅旁附上蜂蜜，想吃甜的還是鹹的口味可以自己搭！此外還有沙拉、主菜、歐姆蛋！燻雞蛋捲裡的份量也給的很足夠，男生也能吃的很滿足！

▲新竹早午餐。（圖／MENU美食誌）

▲小稻甜 CAFE（圖／美食客強生隨便吃提供）

TOP 4／HIDDEN OFF
新竹市／北區

隱藏在巷弄裡的咖啡店，白色系與木頭裝潢給人溫柔的氛圍。很適合睡到下午來吃點輕食，再來塊蛋糕！軟法麵包蛋沙拉的蛋沙拉口味很溫和，搭配一旁沙拉清爽加分！必點的微笑捲毛戚風蛋糕，光是用看的就非常療癒！

▲新竹早午餐。（圖／MENU美食誌）

▲HIDDEN OFF（圖／美食客大嬸愛美食提供）

TOP 3／二十四分之一早午餐
新竹縣／竹北市

這間早午餐店同時也是麵包店，除了麵包還販售豐盛精緻的澳式早午餐！鮭魚班尼迪克蛋調味較重，三色蕃茄雞肉沙拉的調味爽口！推薦好友相聚可點麵包籃，多款香噴噴麵包絕對讓你無法抵擋！

▲新竹早午餐。（圖／MENU美食誌）

▲二十四分之一早午餐（圖／美食客晏嘉提供）

TOP 2／MOUNTAIN HOUSE 山房
新竹市／東區

吐司控的天堂在這裡，販售各式各樣的甜口味吐司跟鹹口味三明治、可頌！甜口味的吐司抹醬都抹得很厚，且口味有創意！若有選擇障礙也可以選擇雙醬呦！早餐漢堡肉山明治推薦給早餐一定要吃到肉的你！

▲新竹早午餐。（圖／MENU美食誌）

▲MOUNTAIN HOUSE 山房（圖／美食客古哈哈提供）

TOP 1／微生 FLOAT DEPT.
新竹市／東區

在巨城附近的巷弄裡，是小有名氣的網美店。在網美店的外表下，食物卻不簡單！日式飯糰擄獲了許多人的胃，兩種口味的飯糰搭配三種漬物與溏心蛋，豪華套餐還有唐揚雞！乾咖哩跟煎餃也很多人點！

▲新竹早午餐。（圖／MENU美食誌）

▲微生 FLOAT DEPT.（圖／美食客MMJ提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 三明治, 北區, 吐司, 新竹, 美食, 早午餐, 拼盤, 東區, 盤餐, 竹北市, 飯糰, 麵包店

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