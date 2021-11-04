422萬元聖誕倒數日曆現身！TIFFANY用24個藍盒子裝禮物　絕對地表最夢幻

▲TIFFANY聖誕倒數日曆，約422萬元。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

越來越有年底的節慶氣氛，該搶先準備的，絕對是聖誕倒數日曆，從12月1日開始，每天打開一個禮物，多麼令人興奮，如果是每天開一個TIFFANY & Co.的藍色小盒子，那不只是興奮而已，根本要開心飛上天。TIFFANY不負眾望，推出了要價約15萬美元（約422萬元台幣）的超夢幻降臨曆，快看看到底有多令人愛到骨子裡。

▲TIFFANY推出聖誕倒數月曆，是一整座小木櫃。

一個小木櫃

一般對倒數日曆的想法，是大紙盒區分為小格，戳開便能拿到東西，TIFFANY祭出的是一個120公分高的木櫃，裡面放著24個綁著緞帶的藍色盒子！想像每天從櫃子裡拿出一件禮盒、拆開緞帶、取出禮物，實在太有儀式感。

木櫃外觀印著已故美國傳奇藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作《Equals Pi》，這幅畫的底色是TIFFANY Blue知更鳥藍，很具代表性，在今年8月釋出、代言人碧昂絲（Beyoncé）與傑斯（JAY-Z）夫妻檔拍攝的形象廣告《關於愛》（About Love）中曾現身。

▲門板上印著藝術家巴斯奇亞的畫作《Equals Pi》。

巴斯奇亞的畫作

巴斯奇亞的作品近年炙手可熱，《Equals Pi》是1982年的創作，幾經轉手，目前由TIFFAY收藏，雖然沒有實際證明這幅畫的底色來自TIFFANY，但如此特殊的顏色，要說是巧合也太神奇。巴斯奇亞早年經常在冰箱、門窗等日常生活用品上作畫，因此TIFFANY將《Equals Pi》呈現在降臨曆的白橡木門上，很有呼應。

▲西洋音樂巨星夫妻檔碧昂絲與傑斯為TIFFANY拍攝形象廣告，《Equals Pi》也入鏡。

神秘小藍盒

聖誕倒數日曆最令人期待之處，就是每天拆開時得到的驚喜，TIFFANY將這點發揮得淋漓盡致，目前尚未透露盒中物，僅知24個藍盒裡，裝了珠寶和配件，至於到底是什麼，只有打開的瞬間才能揭曉了。而且若想增添獨特性，可以在訂購時提出需求，TIFFANY提供客製化放進希望的禮物，這不是夢幻，什麼才叫夢幻？

▲櫃子裡放置了24個綁了緞帶的藍色禮盒，要說是地表最夢幻的聖誕倒數月曆，絕對不為過。

捐出700萬元

精品經常結合慈善，TIFFANY將從聖誕倒數日曆的銷售額中，提撥25萬美元（約700萬元台幣）捐贈給Free Arts NYC，希望讓更多紐約市弱勢社區兒童，有機會接觸創新藝術，以藝術的力量，回饋給TIFFANY發跡的紐約。

【更多倒數月曆】

CHANEL（香奈兒）

香奈兒首度推出的聖誕降臨曆「N°5百年至臻倒數日曆」，外型是巨大N°5香水瓶，共有27格方盒，以對香奈兒富有意義的數字5排至31，5代表5號香水，31則象徵香奈兒女士私人寓所暨首間精品店的地址。內有以香水為靈感的聖誕限量版「超炫耀 N°5 唇膏」、全新紅色「時尚恆采指甲油」數字5符碼手鍊、品牌專屬聖誕雪花球，甚至還有N°5 典藏香水及玉手霜等正貨。

▲CHANEL N°5百年至臻倒數日曆，24,500元。

DIOR

DIOR美妝與倫敦著名插畫藝術家Alice Shirley合作，打造「2021繁花幻境聖誕倒數日曆」，集結了眾多DIOR明星商品精巧版，還加入了幸運時刻、晚夏茉莉等2款「迪奧香氛世家-香氛精巧版」，最特別的是烙印上繁花幻境限量圖騰的「迪奧香氛世家系列-蒙田30隨行香氛蠟燭」85g，從保養、彩妝到香氛一網打盡。

▲DIOR 2021繁花幻境聖誕倒數日曆，15,000元。

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