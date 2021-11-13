「咖啡懶人包」在家就能輕鬆喝！配肉桂捲、可麗露5款甜點超享受

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

冬天氣溫下降，不只身體覺得冷，內心也容易空虛寂寞，這時候就適合用咖啡、甜點溫暖一下胃和心。這裡精選出多樣「設計款咖啡」以及「人氣甜點」，讓你不用出門就能喝到多種咖啡風味，並享用肉桂捲、達克瓦茲等精緻點心，趕快在家來一場美味的下午茶吧！

【設計款咖啡】

1.Room 237電影口味咖啡懶人包禮盒

咖啡品牌Room 237以《愛在黎明破曉時》、《愛情不用翻譯》等經典電影為靈感，做成4款可愛包裝，再裝入不同風味的咖啡。懶人包使用方法超簡單，只要加入水或牛奶，即可享受到媲美咖啡廳等級的單品咖啡。

2.colon coffee roasters時辰咖啡組

日本咖啡品牌colon coffee roaster，以飲用時間為設計靈感，打造出每個時段最適合的特調咖啡。早晨的咖啡能帶給你滿滿動力，中午就用清爽風味提神，午後則適合有豐富層次的飲品。

3.GABEE. 精品莊園袋泡咖啡組

台北咖啡廳GABEE.曾榮獲台灣咖啡大賽冠軍，他們透過袋泡咖啡設計完整保存風味，只要將咖啡包放在杯子裡浸泡6分鐘，就能品嚐到新鮮現煮的好味道。

4.graphcoffeeco 野營者滴漏咖啡組

泰國品牌graphcoffeeco的野營者滴漏咖啡組，讓你外出也能享用美味，裡面包含咖啡豆、磨豆器、濾杯、保溫杯等完備的沖煮道具，去野外出遊時，就能輕鬆煮出好喝的咖啡。

【人氣甜點】

1.職男の捲店 肉桂捲四入禮盒組

職男の捲店的肉桂捲質感綿密、有層次，吃起來鬆軟不黏牙，共有經典核桃、勁濃焦糖、大蒜奶油起司、花生奶酥可可4種口味，在家用烤箱、氣炸鍋加熱，就能輕鬆享用。

2.canelé 法式可麗露禮盒組

網路人氣甜點品牌canelé，以經典法式小點可麗露為名，可麗露透過細心控制的火侯烘烤，厚焦糖微硬外殼口感酥脆，內層則軟Q有彈性，吃下去能產生滿滿幸福感，再搭上奶酒可可、抹茶奶油、白玉金萱等口味，讓人一吃就著迷。

3.灆橙甜點 達克瓦茲禮盒

新竹名店灆橙甜點，推出了法國經典甜點達克瓦茲禮盒，餅乾帶有珍珠糖霜，咬下去外層酥軟，裡面則有濃郁內餡，口感非常豐富。一盒裡面有蘭姆葡萄、抹茶杏桃、花生可可、鹹蛋黃土鳳梨4種口味。

4.老靈魂Old soul 軟餅乾四入組

台北士林的韓系甜點店老靈魂Old soul主打造型美式軟餅乾，招牌「驚嚇悠悠餅乾」是全手工製成，麵糰裡融入了巧克力、抹茶等不同風味，成形以後加上可愛表情就完成了。

5.桂gui 土肉桂捲

桂gui是目前只提供網購的宅配肉桂捲，他們選用台灣原生種土肉桂為原料，所以看起來綠綠的，香氣清新柔和、帶有些微茶香，不會一下子就膩，減糖版本吃起來也比較沒負擔。

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