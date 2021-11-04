別在意別人眼光！停止對自己做「5件事」，你會更快樂

▲學習聆聽自己的聲音更重要。（Pexels，以下同）

編輯／Lily

有時候心裡糾結或是不滿，就是太在意別人的眼光，習慣性拿現在和以前比較，越比越空虛，當事情不如己意時，很容易把自己現在不快樂情緒中，現在邁開大步往快樂前進，以下5件事情千萬不要做！

#別沉溺在過去

時間不停地推進，你可能已經開始工作，甚至是進入人生另一階段，先前發生的事情都是你的經歷累積，但是以前的你，並不代表是現在或是未來的你，別總是活在過去日子裡，你會停滯不前。

#別在意別人的眼光

人活著太在意別人的眼光，會過得很辛苦，這世上沒有一個人能做到讓大家都滿意，只要心裡坦蕩，無愧於人就夠了。

#不要什麼都想要

別糾結在選擇上，得到了這個，肯定會失去另一個，你要知道不是所有事情都能兼得，太貪心什麼都想要，肯定會嚐到苦果。

#不要否定自己

每次心中確立目標的時候，總是擔心自己不行，或是認為自己肯定做不到，潛意識總是做好了最大的打算，其實你不是沒能力，只是沒有信心，就如吸引力法則一樣，總想著失敗，一定會招致失敗。

#不要害怕失敗

很多人害怕失敗，所以綁手綁腳，始終不敢踏出第一步，所以總是在失敗，其實勇敢跨出去，即便失敗又如何？一次失敗並不代表人生失敗，只是代表這條路不通，那就換另一條路走走看。

►別把抱怨當日常！5個「情緒管理技巧」必學，人生一帆風順