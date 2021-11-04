林柏宏穿過內褲被翻出好害羞！曝私下旅行習慣讓友人受不了

記者王則絲／台北報導

德國精品行李箱品牌RIMOWA於台北SOGO忠孝館開設全新店面，今（4日）開幕活動上邀請男星林柏宏出席，替大家示範全新的限量版「Neon半透明行李箱」，訪問中他提到，因為同事常會需要開他的行李箱，就曾經發生「穿過的內衣褲」被翻出的糗事；另外他也透露，私下旅行的習慣能會讓同行友人受不了，「我自己旅行沒什麼地雷，比較怕踩到別人的地雷。」

▲林柏宏現身出席RIMOWA SOGO忠孝館新店舖開幕活動。（圖／品牌提供）



林柏宏今日穿著一身帥氣皮衣現身活動，手裡拖著RIMOWA最新推出的「Essential Neon」行李箱，身上背的「Personal」小包亦是全新推出的顏色，以銀色鋁鎂合金外殼，搭以棕色皮革背帶。RIMOWA限量版Essential Neon系列以聚碳酸酯打造，半透明外殼顯得潮味十足，共帶來螢光青檸綠色與螢光粉色，11月底前將於新店鋪獨家發售。

▲RIMOWA於SOGO忠孝館獨賣款式「Essential Neon」行李箱，以及最新的Personal小包款式。（圖／記者王則絲攝）

透明的行李箱不管裡頭放什麼都看得一清二楚，不免令人有些害羞，林柏宏就俏皮表示：「我可能會在裡面放一張《青春弒戀》的電影海報吧哈哈，當行走的廣告牌。」在整理行李方面，林柏宏是會按種類整整齊齊收納的類型，他提到：「我會排列得蠻整齊，會有很明顯的分隔，因為我的同事有時候會需要幫我打開行李，所以就是要小心收納，害羞的東西都會先藏好。」不過他依然有發生過「穿過的內衣褲」被意外翻出的糗事，「我不是不想被看到，我是不想傷害他，怕嚇到他！」

▲林柏宏表示自己在旅遊時是屬於隨性派的人。（圖／記者王則絲攝）

疫情後林柏宏最想去的地方是日本，「因為就很熟悉啊！也不用多做功課。」原來在旅行上，林柏宏本身就是說走就走的性格，喜歡隨性的旅遊，「我不太規劃的耶，而且去了之後也不一定會按照計畫，而是看到什麼好玩的地方就去了，旅途上經過一個意想不到的地方，比如很可愛的咖啡廳、舒服的公園，我就走進去休息一個下午也說不定。」所以跟他去旅遊完全不用怕觸犯到他的地雷，反而是若與喜歡規劃旅行的友人同行，恐怕會讓對方受不了，他自己都表示：「我比較怕踩到別人的地雷。」

▲出遠門旅遊的話，林柏宏一定會帶大行李箱，為的是裝很多東西回來！（圖／記者王則絲攝）

另外，林柏宏出遠門旅遊時，一定會帶上一個大箱子，但並不是因為大包小包的行李很多，而是因為他會帶很多東西回家！「因為在旅行的過程可能不小心想要帶回很多紀念品，或是不小心的Shopping，不是帶很多東西去，而是帶很多東西回來。」

台灣本土經典行李箱品牌CROWN皇冠，於近日推出的秋冬新品中，新增了時髦治癒色調，包括鼠尾草率、陽光黃⋯⋯以搭配「BOXY」新箱型限量上市，以實用主義打造，擁有多層收納空間與前掀蓋式設計，像小型登機箱尺寸就十分適合國內旅行時使用。

▲CROWN皇冠行李箱推出新款CROWN BOXY小巧輕便。（圖／品牌提供）



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