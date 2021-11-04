柯佳嬿套緊身針織裝「冒汗逛Chloé」　犒賞自己美包首選實用款

▲柯佳嬿搶逛Chloé 位於Sogo忠孝館的期間限定店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

Chloé 位於Sogo忠孝館的期間限定店開幕，於今（４日）請到女星柯佳嬿站台並演繹全新包款，柯佳嬿身穿一套貼身針織裙裝，對她來說是很新穎的嘗試，她笑說：「比想像中溫暖很多，好像穿上要比較注意儀態。」而品牌新任創意總監Gabriela Hearst上任後，更秉持永續理念，柯佳嬿也很認同。

▲柯佳嬿今日身穿白色英式刺繡喀什米爾針織洋裝。（圖／品牌提供）

柯佳嬿今日身穿白色英式刺繡喀什米爾針織洋裝搭配Chloé Edith咖啡色迷你肩背提包，對於極致貼身的造型，柯佳嬿沒什麼壓力，只覺得穿上後很溫暖甚至有些冒汗。而她過去就是Chloé包控，私下有收藏一兩個品牌小款包，她坦言喜愛品牌給人的自然溫柔感覺，自己選包的原則就是要實用、好搭配而且不容易過季。而新季推出Joyce口金包、Juana鍊帶包與Edith醫生包，柯佳嬿自認很喜歡口金包低調的造型感，但最愛還屬身邊的Edith，「這最像我平常會背的包款樣子，與衣服也很好搭。」

▲柯佳嬿偏好實用包款。（圖／品牌提供）

柯佳嬿更透露，隨身攜帶的物品除了錢包、鑰匙以外，最近還多了「防疫包」，把「口罩的家」與酒精都放進包中，因此容量要大一些才能容納。對於品牌新任創意總監Gabriela Hearst上任後，更加秉持永續理念，這點柯佳嬿也非常認同，她提到：「環保是一個習慣問題，越便利的事物大部分比較不環保，其實環保也不會辛苦，養成習慣就好了。」柯佳嬿鼓勵粉絲出門帶上環保餐具以及水瓶，能夠重複使用，減少對於環境的負擔。

▲Chloé的永續願景體現在全新期間限定店裝，Edith醫生包免費訂製服務開跑。（圖／品牌提供）

Chloé的永續願景體現在全新期間限定店裝，特別請到台灣知名陶藝創作家林信志打造花器，店內椅子也是二手物件，更有歲月痕跡。此外，也同步推出限量20只的Edith醫生包免費訂製服務，民眾可根據喜好選擇羊毛織片妝點包款手柄，備有6種色選，搭配10款大小、顏色及風格各異的Edith醫生包，進而打造出60種多元樣貌。