日本超準「吃地瓜心理測驗」秒看優缺點！　邊剝邊吃型很會一心多用

編輯／Molly 圖／翻攝自BIGLOBE官網

每個人生活中有許多行為都能反應出一個人的性格特質，就連飲食習慣也能觀出一二！之前日本就有流傳一個超有趣的「地瓜心理測驗」，心理諮詢師あん茉莉安指出從「吃地瓜的方式」能看出一個人的性格特質。快從以下6款吃地瓜方式找出自己習慣的那種，看看你的優缺點有哪些。

1.直接連皮一起吃



2.剝成一半吃



3.邊剝皮邊吃



4.切成一口大小的塊狀來吃



5.垂直切成兩半



6.剝除所有外皮後才吃

1.直接連皮一起吃



不剝皮，直接連皮帶肉吃的人，優點是個性大膽，不喜歡想東想西、考慮太多而是喜歡直接做，但很容易成功，且他們動作迅速，不管什麼事都能快速完成。

缺點則是有時會容易因爲別人的意見或外在條件影響而被動搖，因而改變作法，所以會出現溝通不良的情況。

2.剝成一半吃



會將地瓜從中間剝成一半再吃的人優點是在一個團隊中能跟大家很好地團結合作，讓人感到很容易親近、很友善。

缺點則是對自己不太有自信，會覺得自己好像沒有吸引力、個性不沒有魅力，而容易在團體中被遺忘，會不定時這樣胡思亂想。

3.邊剝皮邊吃



這類型的人很會一心多用，且具有敏捷性，很擅長找出有效率的方式來做事，可以一次完成多種任務，所以經常受到讚賞。

缺點則是因為想要高效地進行工作，所以會傾向忽略麻煩的東西、不管其他任何事，但奇妙的是，有時候在時間很趕的狀況時，又會突然因為擔心某些小細節而導致延遲完成。

4.切成一口大小的塊狀來吃



會先切成剛剛好入口大小再吃的人，優點是他們總是行為舉止總是很優雅，擁有寬廣的眼光來看待世界，也很能看清每個事物的本質。

但缺點則是因為不想暴露自己的短處缺點，而會低估自己的潛力，所以不願意、也不想去嘗試做做看他們認為不可能做到的事情。

5.垂直切成兩半



這類型的人很有自己的想法，對人事物都有自己獨到的一套見解，常常可以提出很特別的想法，且因為他們很喜歡有趣的事物，也很幽默，因此很受周遭人歡迎。

相反地來說，因為主觀意識很強，所以容易在問清細節之前，就會直接否定舊的習俗和以往前輩的做法、規則。另外，因為討厭太基礎的事務，使得工作、任務容易堆積。

6.剝除所有外皮後才吃



要把所有皮剝乾淨了才吃的人，優點是他們不會半途而廢，能專心一致的完成一件事，且在開始做事之前，習慣先將所有相關資訊全都研究好、提前做好準備，不會一直麻煩、詢問前輩。

缺點則是當他們需要同時間做多件事時，很容易慌張、無所適從，且因為需要比較多時間準備，開始的動作會比較慢，也因此容易錯失機會。

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