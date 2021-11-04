雙11優惠！星巴克60元抵用券手機免費領　85度C推「第二杯20元」

▲雙11期間，85度C與星巴克都有釋出優惠活動。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

11月份最熱促銷檔期雙11，連鎖咖啡也祭出優惠，85度C在11／11限定1天，推特定飲品「第二杯20元」優惠，此外透過APP跨店取服務，特定3款咖啡也享滿二送一優惠；星巴克則針對手機支付，堆出下載更新就送60元抵用券；伯朗咖啡館11月迎來周年慶，咖啡豆、沖泡系列商品整個月都有買一送一。

雙11檔期不僅線上搶得兇，連鎖咖啡也祭出特定優惠，85度C於11／11當天，推出2個平行優惠活動，從上午11點到晚上11點期間，消費者致店購買爆料奶茶系列，1杯同品項第二杯特價20元，該系列包括報了烏龍鮮奶茶、爆料鮮奶茶與爆料英式奶茶，售價從65元至75元不等，意即可省下45元至55元不等。

而另一優惠則針對線上APP跨店取，其優惠從11／9至11／11每日早上10點起，消費者透過APP跨店取消費大杯海岩咖啡、招牌咖啡、拿鐵咖啡，消費2杯同品項商品，即送同品項1杯，以大杯招牌咖啡為例，三杯原價225元，優惠價150元，每天各款限量2,000組，每日每會員限購一組。

星巴克近期也針對LINE PAY的Android安卓手機用戶，推出更新應用程式優惠，從11／4至11／11期間，只要使用者更新至11.19版本後，可獲贈LINE POINTS點數抵用券30元、20元及10元各一張，於抵用券有效期間可於星巴克實體門市使用LINE Pay付款折抵，請注意有部分門市不提供折抵優惠，多半是百貨、機場、科技公司門市。

伯朗咖啡館則在11月迎來該品牌周年慶，推出多款促銷活動，除了全月咖啡豆、沖泡系列商品買一送一之外，杯類、器具類也有75折優惠，外帶限定與指定午晚餐，也享有買一送一。

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