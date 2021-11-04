fb ig video ETtoday search mobile

雙11優惠！星巴克60元抵用券手機免費領　85度C推「第二杯20元」

>

▲星巴克買一送一,85度C。（圖／85度C提供）

▲雙11期間，85度C與星巴克都有釋出優惠活動。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

11月份最熱促銷檔期雙11，連鎖咖啡也祭出優惠，85度C在11／11限定1天，推特定飲品「第二杯20元」優惠，此外透過APP跨店取服務，特定3款咖啡也享滿二送一優惠；星巴克則針對手機支付，堆出下載更新就送60元抵用券；伯朗咖啡館11月迎來周年慶，咖啡豆、沖泡系列商品整個月都有買一送一。

雙11檔期不僅線上搶得兇，連鎖咖啡也祭出特定優惠，85度C於11／11當天，推出2個平行優惠活動，從上午11點到晚上11點期間，消費者致店購買爆料奶茶系列，1杯同品項第二杯特價20元，該系列包括報了烏龍鮮奶茶、爆料鮮奶茶與爆料英式奶茶，售價從65元至75元不等，意即可省下45元至55元不等。

▲85度C,雙11,爆料奶茶。（圖／業者提供）

▲85度C,雙11,爆料奶茶。（圖／業者提供）

而另一優惠則針對線上APP跨店取，其優惠從11／9至11／11每日早上10點起，消費者透過APP跨店取消費大杯海岩咖啡、招牌咖啡、拿鐵咖啡，消費2杯同品項商品，即送同品項1杯，以大杯招牌咖啡為例，三杯原價225元，優惠價150元，每天各款限量2,000組，每日每會員限購一組。

▲85度C,雙11,爆料奶茶。（圖／業者提供）

星巴克近期也針對LINE PAY的Android安卓手機用戶，推出更新應用程式優惠，從11／4至11／11期間，只要使用者更新至11.19版本後，可獲贈LINE POINTS點數抵用券30元、20元及10元各一張，於抵用券有效期間可於星巴克實體門市使用LINE Pay付款折抵，請注意有部分門市不提供折抵優惠，多半是百貨、機場、科技公司門市。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

伯朗咖啡館則在11月迎來該品牌周年慶，推出多款促銷活動，除了全月咖啡豆、沖泡系列商品買一送一之外，杯類、器具類也有75折優惠，外帶限定與指定午晚餐，也享有買一送一。

►IKEA敦北「城市小巨蛋店」開幕日曝光　11／30對外迎客有彩蛋！

關鍵字：

雙11, 85度C, 星巴克, 伯朗, 買一送一, 第二杯20

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場

看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場

營養師曝「補鈣」4大NG食物搭配！最後一種反而會骨質流失

營養師曝「補鈣」4大NG食物搭配！最後一種反而會骨質流失

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

「小辣椒」穿25年前舊衣根本沒變！「小鬼當家」男星驚喜走GUCCI秀 專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物 潤娥、太妍披白紗簡直美成精靈！　俞利竟意外「撞臉」徐玄 「男生覺得醜」的女生穿搭Top 5 ！貝雷帽是胖虎妹妹、第一名超美竟上榜 吳姍儒沒空拍婚紗「新身份先曝光」　西裝美照洩準人妻霸氣 吳姍儒工作、婚宴兩頭燒，氣色卻超好！　自曝「速效保養法」竟靠哭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面