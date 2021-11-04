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《今際》超正女星「透視白紗」太火辣！逆天超模腿、白皙腿根全看光

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編輯／JJ

日劇《今際之國的闖關者》中飾演「解剖師」的女星三吉彩花，其火辣身材與驚人長腿是劇中一大看點，日前三吉彩花出席東京金鶴獎頒獎典禮，選穿一襲白色全透視蕾絲禮服，讓視線直至腿根都一覽無遺，身高171公分的三吉彩花，一雙超模般的逆天美腿若隱若現，性感指數爆表！

▲三吉彩花 。（圖／翻攝自IG）

▲三吉彩花不只有出演《今際之國的闖關者》，也是周杰倫《說好不哭》的MV女主角。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

先前因《魷魚遊戲》爆紅，讓同類型的生存類日劇《今際之國的闖關者》再度登上熱播榜，劇中飾演「解剖師」的女星三吉彩花，擁有白皙皮膚、大眼睛與完美身材，是一出場就令人驚嘆的美貌，台灣民眾們也不會對她太陌生，因為三吉彩花其實正是周杰倫的歌曲《說好不哭》MV中的女主角，回顧當時MV播出時，甚至因為三吉彩花太漂亮而引發熱烈討論。

今年才25歲的三吉彩花，國小三年級時就被星探發掘，進入演藝圈演戲，而後憑著171公分的高挑身材成為模特兒，身材纖細，上圍卻很有料，完全是女生們的夢想身形，更是十足的衣架子。

▲三吉彩花。（圖／CFP）

▲三吉彩花。（圖／CFP）

▲三吉彩花出席金鶴獎頒獎典禮。（圖／CFP）

近日三吉彩花出席金鶴獎頒獎典禮，身穿來自MAISON VALENTINO的純白蕾絲雕花裙裝登台，由透視薄紗、網狀材質、鏤空設計拼接而成，基本上整身都是「全透視」的，三吉彩花僅靠著一件內搭Body suit覆蓋身軀，但卻因膚色的內搭而顯得引人遐想，透視薄紗下讓視線直逼白皙腿根，尤其是走動的時候姿態更為撩人，雖然布料蓋滿全身，卻是讓完美身形全被看光，火辣程度存心令粉絲噴鼻血。

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關鍵字：

三吉彩花, 美腿, 性感, 今際之國

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