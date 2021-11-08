日本人最熱衷的除毛部位大公開！7個心態「禮貌、被要求」連男生也在意

▲日本人熱衷除毛。（圖／photo-ac）

文／女子學

可能不少的台灣人除了日常修剪眉毛、腋毛之外，會覺得到了夏天，非得要穿著短袖短裙的日子、或者是要去海邊玩…等等的時候才會萌生考慮其他部位除毛的契機。

但是在我們的鄰國日本，體毛的處理早已經是一項國民運動般，不僅是女生們很偏執地想盡辦法處理身上的體毛，連不少的男性也都很熱衷，這個觀念早己根深蒂固存在日本人的文化之中，所以今天要來和大家聊聊日本人對於體毛處理的想法有哪些？

▲在日本搭乘電車時常常可以看到脫毛相關廣告。（圖／pinterest）

當你到日本旅遊時，特別是像東京這種大都會，搭乘的電車車廂上抬頭幾乎都可見到脫毛的相關廣告。除了在家用除毛刀、除毛器、除毛膏等自行處理常見部位的體毛之外，像是比較為私密的部位或是不易處理的部位的體毛，又或是自己擔心處理不好會弄傷肌膚的人則會前往醫美診所仰賴醫療除毛，因此日本有非常多專門主打脫毛（除毛）的醫美診所，在東京更是隨處可見各大大小小的除毛廣告，可以感受到商機有多大。

日本流傳悠久的除毛文化

日本的年輕人執著於除毛的觀念其實是早從古代就開始流傳。古代的女性崇尚光滑潔白的肌膚，所以若是體毛顯現出來的話則會感到失禮；甚至在日本的平安時期，貴族之間還效仿著將髮際雜毛與眉毛都剃除的妝容。到了近代開始大量吸收西方文化之後更是將除毛一事視為是日常必備的事了。

日本人最熱衷除毛的部位

▲日本人最熱衷除毛的部位是腋毛、腿毛。（圖／photo-ac）

據某日本新聞媒體的調查資料， 日本人最熱衷除毛的部位前三名，第一名是「腋毛 」，有高達 60% 以上的日本人都會處理腋毛的問題。第二熱門的部位則是「腿毛 」; 位於第三名的「私密部位的毛髮 」的比例也有 50% 以上，其他像是手毛、頸背部的汗毛、臉部細毛、手指毛等部位的體毛也有不少人會很在意。

日本人對處理體毛的心態

▲日本人對處理體毛的心態。（圖／photo-ac）

1. 為了美觀和自信

日本人認為不顯現自己身上的體毛是一種禮貌，無論是在公共場合或是私人場所，怕被大家看到自己的毛手毛腳或是身上的體毛，怕給異性或是約會的對象帶來不好的印象，因此有了定期修剪、除毛的習慣，而且連男性也會開始在意自己的體毛是否過於濃密的問題。

2. 被另一半要求

提到自己會開始處理體毛是因為來自另一半的要求的人也不在少數。有不少的日本的男性們很在意自己的女友、太太是否有定期處理體毛，會提醒或暗示對方，而且連他們自己也會注重體毛的處理。

3. 周圍的朋友都有除毛

而在引領時尚潮流的日本，媒體資訊泛濫、吸收資訊快速、同學團體之間的影響也是重要的傳播力，而且更是有逐年下修到小學生的趨勢。

4. 去溫泉、澡堂時需要

泡溫泉、去錢湯（公共澡堂）洗澡是日本的傳統文化之一，而眾所皆知在日本泡溫泉、錢湯時都必須裸身與大家共浴，同樣為了美觀以及清潔感，所以許多日本人也會定期做除毛。在古時的澡堂甚至會貼心地提供除毛用品。

5. 減輕生理期時的不適感

也有不少人覺得生理期時若私密部分有體毛的話容易感染、無法好好清潔，也會更感不適，因此會基於衛生的考量而處理私密處的體毛。

6. 海外生活的影響

也有一些日本人表示他們是因為開始展開海外生活的契機，接觸到更多不同國家的人們而被除毛的觀念所影響，自己久了也開始嘗試並習慣了起來。

7.為了自己老年照護時方便照護員的作業

這一項理由對台灣人來說是相當特別的觀念，但是在日本卻有不少人表示認同這個想法。曾有日本的機構發布他們對 30 歳、40 歲年紀的女性所進行的重點部位除毛經驗的調查，發現不少人提到因為她們也正是需要照護自己的父母的年紀，經歷了父母的照護場景之後，體會到將來退休後自己也需要被照護時將面臨的種種場景，為了方便照護員的作業，所以決定開始嘗試重點部位除毛。

▲除毛在老年時能方便照護員的作業。（圖／girlydrop）

愛美是人的天性，很多人會為了外表美觀而定期適當的處理一些體毛像是腋毛、眉毛、鼻毛、腿毛等當然是沒有問題的，但是若是過度追求美觀感而一直進行全身除毛的話，長久下來其實也是一筆可觀的花費，而且太過在意也會對心理造成負擔。所以不要過於在意周圍的太多標籤，自己量力而為，而且最重要的還是「自己的美由自己決定」 ！

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