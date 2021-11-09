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當「厭世心態」出現時做3件小事　改變想法、幫自己歸零

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▲厭世情緒。（圖／女子學）

▲厭世是一種「心理狀態」。（圖／Karolina Grabowska@Pexels）

文／女子學

根據維基百科解釋，「厭世」一詞起源於希臘文，指的是對人類本性仇恨、不信任或不屑的感情，後來在 2018 年開始，厭世變成是台灣的流行語用詞，特別是在年輕身上尤其常用，如：「明天星期一好厭世喔！」、「好厭世喔不想做事」，厭世變成一種消極、負能量的代名詞。

擁有厭世心情就像是籠罩著低落的風氣，令人感到絕望，相信正在閱讀此篇的你，一定也曾有過類似的感受！不過其實厭世是一種「心理狀態」，只要稍加調整想法、改變作法，事情就會變得豁然開朗。以下提供幾個小方法，帶你一起擺脫厭世心情：

1.深呼吸梳理思緒

▲厭世情緒。（圖／女子學）

▲感到厭世時先深呼吸將注意力回歸到自己身上。（圖／Ron Lach@Pexels）

事出必有因，會感到厭世一定是有什麼事情困擾著你，有時候沒有仔細思考會下意識認為，明明沒有發生什麼特別事，不知道為什麼就是覺得有股無力感纏身。但這就是問題的所在，有可能是對現狀的不滿、對身邊人事物感到無能為力所致，只是一時之間沒有覺察而已。

這時可以試著閉上眼睛阻隔周遭一切，深呼吸將注意力回歸在自己的身上，任所有思緒從腦海中漂浮：工作最近還好嗎？人際相處有沒有遇到什麼挫折？還滿意自己最近的表現嗎？逐一梳理問問自己現在在想什麼？是因為什麼事情而感到煩躁呢？當開始抽絲剝繭尋找原因時，就會找到問題的答案，而我們可以再去將厭世的情緒轉化為實際的做法行動。

2.轉為被動接收資訊

▲厭世情緒。（圖／女子學）

▲產生厭世的想法時，可以暫時成為被動接收資訊的那方。（圖／Vlada Karpovich@Pexels）

當產生厭世的想法時，最直接會影響到人的情緒，變得什麼事情都不想做。那既然不想做，就也別強迫自己還得維持平常的高能量狀態，可以暫時成為被動接收資訊的那方，比方說放空看影片追劇、躺在床上聽 podcast 或音樂都可以。

讓腦袋空轉不需對外做出反應，而是一股腦兒地向內接收，不僅有助於消除煩躁的情緒，有時還能使我們從中找到靈感，獲得解決卡住困境的方法，這麼做雖然看似是在耍廢，但實則能讓人更快從厭世的情緒中抽離，讓事情變得更有效率！

3.將身上的責任外發

▲厭世情緒。（圖／女子學）

▲感到厭世時可以試著將身上的責任外發。（圖／Andrea Piacquadio@Pexels）

有時候面對事情發生，我們習慣會將不屬於自己的責任都往身上攬，卻忘了人是有極限的，對自己越苛刻，這股力量就越可能出現反彈。厭世心態就有點像是身體的抗議，告訴我們已經夠了，不要再做任何的事讓心理負擔變得更加沉重。

釐清手邊事物的責任歸屬，就好比是在拆解心上的炸彈，把不屬於你該做的事情外發出去，比如父母對你的期望、伴侶對你的限制、自己過度的完美要求，將這些都拿開後，身心的壓力都會輕鬆許多！

厭世如同孫悟空的金箍咒，越是當作口頭禪常掛在嘴邊，就會覺得頭越痛。所以下回當想抱怨「厭世」時，先就此打住不要將它脫口而出，趕快透過上述的方法轉念，或許就能帶你脫離負面情緒滿滿的厭世心情喔！

延伸閱讀：

厭世的同時請不忘保持良善：你可以討厭這世界，但要成為自己喜歡的人

厭世也可以是種正能量！別逼心情逆水行舟，改讓情緒隨當下的狀態釋放

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 負面, 厭世, 心情, 情緒

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