長大後才懂「朋友重質不重量」！一個傾聽心事的人勝過大群玩伴

▲交朋友應該重質不重量。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

身旁有一些人，平時看似光鮮亮麗，到哪裡玩都有許多的朋友陪伴，但他們卻還是過得不怎麼愉快。

平時要聚會時，他們總是找得到許多人一起出遊，可以一起開趴、一起唱 KTV，看似過得很開心，但當他們需要有人傾聽自己的心事時，卻往往找不到人可以傾聽。

這並不是說，有很多朋友不是一件好事。也有許多人是有很多朋友的人，但是當他們需要高品質的陪伴時，往往可以找到懂得傾聽、支持自己的朋友。

高品質的陪伴是能即時給予需求

依附理論提到，高品質的陪伴，需要的是在自己有需求時，能陪伴自己的人能夠適時出現在自己的身旁，了解自己的需求是什麼，並且給予自己適切的支持。也就是所謂的「適時出現」、「敏感覺察」、「給予支持」。

這是什麼意思呢？意思就是說，當一個人需要陪伴的時候，能夠找得到人陪。但光是找到人還是不夠的。有很多平常可以一起嬉鬧遊玩的朋友，或許可以適時出現，但他們並不能夠敏感覺察到我們的需求是什麼。

他們可能會說，一起去喝杯酒，不要想那麼多。但這並不足以緩解眼前的痛苦。這個時候需要的是，對方能夠敏感覺察到，我們需要的是什麼，並且在敏感覺察到之後，給予我們適切的支持，用適合我們的方式，來支持我們。

細心敏感才能察覺痛苦根源

譬如說，今天一個人工作上有所不順遂，或許去唱個歌，可以暫時忘掉痛苦；但是唱歌本身可能沒辦法直接針對心理的困境做一個舒緩，只是暫時逃離痛苦而已，他最根本的還是需要有人敏感覺察到他痛苦的來源是什麼。譬如工作壓力大，是來自同事之間緊張的關係呢？老闆指派太多的工作呢？又或是有其他的來源呢？

在朋友敏感覺察到他的壓力源之後，或許能夠陪他談談，要怎麼去面對工作上的這個困境？是需要適時地和老闆做一些反應嗎？和同事需要好好地談一談嗎？或是需要換一個環境、換一家公司呢？

在這些時候，敏感覺察跟給予支持，才是陪伴自己度過難關的重要資源。

因此，一個人可以有很多朋友，我覺得這沒什麼問題；但是在有很多朋友陪伴之下，是不是能有滿足依附理論當中安全感三要素的朋友，幫助一個人度過難關，我覺得這才是最重要的。

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