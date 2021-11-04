噶瑪蘭「層豐雪莉3桶」威士忌　三種全時熟成風味一口飲

▲噶瑪蘭推出旗下以三種雪莉桶融合而成的威士忌酒款。（圖／噶瑪蘭、三得利、帝亞吉歐提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

以台灣風土形塑威士忌風味的噶瑪蘭，針對即將來臨的漫漫冬夜，推出旗下全新酒款「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」，採用3款最熟悉的雪莉酒酒桶風味融合在威士忌中，一口就能嚐到9種層次的雪莉風味，適合純飲，也適合搭配各種口味較重的冬日餐食，單瓶售價2,300元。

橡木桶是影響威士忌風味的關鍵因素，在裝載過不同雪利酒風味的酒桶中，與桶內每一片木頭慢慢地作用熟成，帶來一種傳承與融合的時光風情，帶有甜味與果香的雪莉酒，近年在威士忌市場中大行其道。

「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」是將新酒 (New Make) 放入大眾最為熟悉的經典Oloroso，以及甜雪莉Moscatel，還有價格高昂的珍稀甜雪莉之王PX，共三款雪莉橡木桶中，各自全時熟成後，再經由噶瑪蘭三階段平衡技術，讓風味柔順融合，達到9種層次的雪莉風味。

該款威士忌包含Oloroso雪莉桶的成熟果乾香氣，揉合PX雪莉桶及 Moscatel 雪莉桶的辛香甘甜，具有濃郁的重雪莉風格，在入口後可感受到肉桂、蜜餞、柑橘、莓果、熱帶水果、桂圓、蜂蜜、巧克力、太妃糖等風味，跟台灣的熱鬧風土相互輝映。

金車集團總經理李玉鼎表示，噶瑪蘭威士忌的特色就是勇於嘗試，將新酒結合各種橡木桶的風味，可以激發出新的火花，日後還會有更多的風味與產品推出。

近期蘇格登也推出「12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」，主打以少見歐洲橡木打造第三道「訂製雪莉桶」，使酒體圓潤散發豐厚濃郁果香，加上清甜蜜餞與太妃糖氣息，與濃厚雪莉口感。層次分明又有柔醇細長的尾韻，單瓶售價1,400元。

三得利旗下的歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，則採用波本桶、OLOROSO雪莉桶、以及PEDRO XIMENEZ雪莉桶陳年先後融合，擁有太妃糖與雪莉酒香甜，又同時有平易近人的柔順口感，口感含有豐富的水果氣味、濃濃的奶油果糖香、烘烤榛果等，華麗豐富，單瓶售價1,960元。

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