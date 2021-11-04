「預防結石」先避開3種NG飲食！營養師：補鈣反而能改善

▲正確補充營養素，能幫助預防、改善結石問題。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

越來越多人開始重視身體健康，除了吃保健食品補充營養，也很在意飲食的攝取，但有時候卻會被「都市傳說」所誤導，像是很多有結石的患者常會避開高鈣食物，以為補鈣會讓結石情況更嚴重，但知名營養師高敏敏就指出，這就是標準迷思，其實補鈣反而是有益的！她也進一步分享預防、改善結石的飲食6大秘訣，想遠離結石復發，這樣吃才對。

要吃1：吃夠鈣質，每日1000mg



足夠的鈣質可降低人體腸道對草酸的吸收，有助於減少腎結石復發，像是很多人擔心體內形成草酸鈣，因而減少鈣質補充，但高敏敏表示，其實平常要攝取足夠的鈣質，才能預防、改善結石問題。

要吃2：喝夠水，每日2500c.c.



大量排尿可以稀釋尿鈣及草酸沈澱，避免過度濃縮，每日補充2,500c.c.的水分，除了增加排尿量，也能幫助新陳代謝。

要吃3：適量植物蛋白



動物性蛋白質吃過多，易使尿鈣濃度上升，建議可適當以豆製品或其他高植物性蛋白來取代部分紅肉攝取，像是黑豆、黃豆、毛豆、鷹嘴豆等，都是不錯的植物性蛋白。

除了以上3個要注意的飲食重點，還要避免以下3個NG飲食：

避免1：高草酸飲食



少喝濃茶及過量咖啡，並在餐與餐之間補鈣，減少草酸吸收之外，也能補充足夠鈣質。

避免2：高單位維他命C



過多的維他命C代謝後會形成草酸，增加高草酸尿症風險，建議成人每日攝取量為100mg即可，攝取過多反而會造成身體負擔。

避免3：高鈉重鹹飲食



當身體攝取過多的鈉，就會從尿液排泄，就可能會增加尿鈣濃度、結石沈澱結晶。

高敏敏指出，常見的結石症狀有腎結石和尿路結石，通常是由草酸鈣所導致的，草酸鈣是礦物質的「鈣」和有機酸的「草酸」結合而成。而草酸是屬於天然的有機酸，常常出現在像是深綠色蔬菜、水果、五穀雜糧、茶葉、堅果、巧克力等植物食品中。

雖說草酸鈣會導致結石，但高敏敏表示，也不用特別嚴格禁止所有草酸食物，畢竟很多食物中都含有草酸，只要注意好攝取時間，並做到以上6點幫助防止結石的飲食習慣，就能減少對草酸的吸收。

最後高敏敏更提醒，以上是以許多人會遇到的「草酸鈣」、「磷酸鈣」結石來分析，如果是像尿酸過高造成的結晶結石，就可選擇「低普林飲食」來做改善。也就是說，要依「結石的種類」作為出發點來做改善，並透過專業醫療檢測判別是屬於哪種結石，再來做治療的部分，才能對症下藥。

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