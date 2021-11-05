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再帥也沒人愛！「最討厭的大叔行逕」吃東西大聲、插隊都上榜

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▲▼吵架,渣男 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲幾種大叔行為很受女性反感 。（圖／pakutaso，以下同）

編輯／借借

在現在的社會中，「大叔」的稱呼是有極端的分別的，可以代表「熟男魅力」也能代表「邋遢老頭」，有日本女性週刊刊載了一篇「200名女性眼中令人不快的大叔行為」，前10名的舉止，引起日本與其他國家女性的討論，促成男性的反思，若你日常生活中也有這種行為，請盡快改善，挽救你的女人緣。

TOP 10　盯著人看
不在對話中與毫無理由的狀況下，不顧對方的感受盯著人看，除了展現自己沒禮貌，也呈現自己的厚臉皮。

TOP 9　不自覺地抖腿
這種舉止不但顯得輕浮，更顯示你不在乎別人的眼光。

TOP 8　數錢時舔手指
非常過時與老派的數錢法。

▲▼渣男,肥宅,魯蛇。（圖／PAKUTASO）

TOP 7　用手指拔鼻毛
讓人感受不佳之外，也顯得很不衛生，請在家中把外露的鼻毛處理好，換言之有人會喜歡鼻毛露出來的女性嗎？

TOP 6　故意的肢體接觸
說真的，大部分的女生都不喜歡男生未經同意，就觸摸自己的身體，即便是想加油打氣也一樣，更別說是不需要且別有用心的接觸，這種舉動只會讓人覺得不開心。

TOP 5　吃東西時嘴巴發出聲音
男生總是不希望女生太粗魯，自己吃東西發出聲音就行？在吃飯時多為自己的禮節注意一下，在咀嚼時閉上嘴巴。

▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢，吃東西，痴肥，魯魯蛇。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

TOP 4　不在乎的插隊
我們已經有插隊的大媽了，不需要再多加一個會插隊的大叔，如果同行的人不守規矩的插隊，也代表其他同行的人素質也相同，不但自己沒水準，還拉了別人下水。

TOP 3　咳嗽時不戴口罩
身體不舒服要出門時，也多體諒下周邊無辜的人吧，與其視為這是一種貼心的舉動，還不如覺得這是應該要做的事，完全不顧別人，誰想喜歡這種我行我素的人呢。

TOP 2　打噴嚏發出很大聲音
確實有很多人打噴嚏時無法控制自己，但至少打噴嚏時用手遮擋一下，考慮對方或週邊人的感受，發出很大聲音對其他人確實很扣分，其實有很多能夠練習縮小音量的方式。

▲▼渣男,肥宅,魯蛇。（圖／PAKUTASO）

TOP 1　吐唾沫和痰
城市中的生活很擁擠，考慮其他人的感受是很需要的，雖然之前已經有很多不禮貌的行為，但吐唾沫和痰在女性的感受中是最噁心的，若有這種習慣，建議盡快改善。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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