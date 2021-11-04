養出嬰兒柔軟美唇！秋冬「護唇新品」快速預覽

▲長時間佩戴口罩，正是養唇好時機。（品牌提供、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

經調查顯示，在疫情下有超過70％的消費者更在意唇部保養，尤其因口罩的摩擦、悶熱，更加劇乾燥、脫皮等唇部困擾；而在選擇護唇保養時，超過八成的消費者對於成分是否天然感到在意，更有85％以上在選購護唇產品時，也會考量到氣味的問題。《ET FASHION》帶你快速瀏覽秋冬最新護唇新品。

▲童顏有機 乳香撫紋潤唇精華，580元。

以有機乳香、檀香、薰衣草複方精油為主要成分，以更接近人體皮膚油脂的有機植物油脂調配而成，親膚性高且更易滲透皮膚角質層，塗後清爽不黏膩。

▲曼秀雷敦 純淨植物潤唇膏 小熊維尼限定版 – 無香料，159元。

超Q的小熊維尼限定包裝，嚴選三重蜂蜜精華，富含蜂王漿、麥蘆卡蜂蜜與美國蜂蠟，質地柔滑不黏膩，不論是修護力、滋潤度還是可愛度都爆表。

▲黛珂 誘光豐采唇萃， 950元。

塗在雙唇微涼舒適，一抹滑順能給予唇部亮麗光澤，更能增加口紅的貼合感與顯色度，讓唇部肌膚持續保有光感，打造類唇蜜的效果。

▲THREE 平衡SQ護唇膏D，1,100元。

睡眠時的乾燥、日常的集中修護，深層保養唇部的護唇膏。內含非洲芒果籽油脂在雙唇上形成柔滑的保護膜，帶有柑橘系香氛，舒緩放鬆身心。

▲專科 專科 彈潤護唇精華，10g，180元。

時尚玫瑰金包裝，注入玻尿酸、維他命E、柑橘萃取等面膜級保濕配方，密集修護唇部乾燥和粗皮唇紋，打造潤澤雙唇。