必搶夢幻聯名！金馬58香氛禮盒限量2千組　《茶金》口罩高顏值太時尚

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

不少品牌都喜歡用聯名為產品增添新亮點，尤其是意想不到的跨界合作更讓人覺得獨特稀有，更有收藏價值。近來KLOWER PANDOR就推出金馬58聯名限量香氛禮盒，以萬花筒為靈感的金馬圖騰香氛蠟燭，又香又美超夢幻；另外「口罩界愛馬仕」一心一罩也聯手公視劇《茶金》推出高顏值醫療口罩，隨意搭配穿搭都很時尚。

▲KLOWER PANDOR 金馬58限量聯名 x 迷幻秘境香氛禮盒，NT$1,880。



金馬獎每年送給入圍者的迎賓禮都會掀起一波風潮，讓不少人也想擁有「金馬入圍」同款，而MIT香氛品牌KLOWER PANDOR今年以融合香氛時尚與生活儀式感為主題，再度為金馬獎量身訂製迎賓禮「金馬58限量聯名 x 迷幻秘境香氛禮盒」，且同步推出限量2,000組，想擁有「金馬入圍者同款」的人快搶。

▲香氛蠟燭竹杯上刻畫著金馬圖騰，一點燃就猶如萬花筒。



黑色絲絨觸感的外盒裡，內含有迷幻誘惑擴香組合和秘境之心香氛蠟燭，擁有優雅曲線的擴香瓶裡是典雅馥郁的木質香氣，擁有丁香、大馬士革玫瑰、烏木的前中後味變化，香氛持久可達近3個月，擴香成分更經過美國NSF認證，即使有孕婦、小孩、寵物毛孩都能安心使用。

而香氛蠟燭燭杯上刻畫著萬花筒理念發想的金馬圖騰，搭配專為金馬限定調製的香氣，紙莎草微煙感融合在玫瑰花香之中，帶來溫暖乾燥的沈穩中性調香氣，讓人從視覺、嗅覺同時舒壓。

▲一心一罩 茶金聯名款口罩，20入/盒，NT$459。



被譽為「口罩界愛馬仕」的一心一罩，以大理石紋、Pantone色等各種高顏值醫療口罩受到歡迎，先前才推出台北電影節聯名款掀起討論話題，近日再聯手公視強檔劇《茶金》推出精美聯名款。

▲1盒中共有5款花色設計。



一盒中共有「年華」、「命運」、「突破」、「淬鍊」、「交織」等5款花色，有清新的葉脈紋路搭配鮮綠，也有金色與暗色交織而成的內斂設計，完美呈現《茶金》劇中混合日本風與西洋風的「和洋折衷」風格和氛圍，一戴上就有文藝氣質，讓你做好防護的同時，時尚度也不輸人。

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