林俊傑IG出鏡率最高的潮鞋是這雙！　喜歡到包色、重複穿搭也行

記者王則絲／台北報導

大家都知道，男星林俊傑私下走的是潮男路線，喜歡街頭風的穿搭，且他尤其是個球鞋控，只要時下有什麼夯款潮鞋他一定第一個入手！近日林俊傑IG上就有一雙潮鞋頻頻出現，同款他甚至還包了其他顏色，出鏡率超高，對於鞋子多到數不清的他，卻能重複穿搭，還正好都上了IG，足見他喜歡的程度。

▲林俊傑曬穿搭兼曬鞋。（圖／翻攝自IG@jjlin）



除了名錶與名牌之外，林俊傑也愛潮流配件，日前他發出一張OOTD為SMG帶貨服飾，腳下踩的球鞋則是「UNDERCOVER X sacai X NIKE LDWaffle」三方聯名鞋款的最新顏色，他所選擇的顏色為紅色的Swoosh、鞋底搭配灰藍色調的色塊拼接，呈現標誌性的解構美學，事實上在台灣正式發售之前，林俊傑就已搶先曬出，手腳之快超驚人。

▲腳上「UNDERCOVER X sacai X NIKE LDWaffle」的最新配色鞋款，出鏡率超高。（圖／翻攝自IG@jjlin）



而同一雙鞋，林俊傑還將它穿著上了新的綜藝節目《阿順的煮意》，並留下了多張穿搭照，出鏡率大大提升，對擁有無數雙鞋款的他來說，能超過一次出現在IG上實屬難得。

▲林俊傑先前也穿上類似款式「CLOT X sacai X NIKE LDWaffle」。（圖／翻攝自IG@jjlin）



「sacai X NIKE」紅透半邊天的聯名球鞋，在早先還攜手推出了另一款三方聯名「CLOT X sacai X NIKE LDWaffle」，同樣獲得林俊傑的喜愛，這雙鞋款也是繼先前的版本延續推出新色，丹寧藍灰色系配上焦糖色鞋底，少了點撞色、多了分和諧感，鞋型基本上與上一雙「UNDERCOVER X sacai X NIKE LDWaffle」類似，所以也可說是林俊傑喜歡到包色的概念。

▲UNDERCOVER x sacai x Nike LDwaffle「University Red」、CLOT x sacai x Nike LDWaffle 「K.O.D. 2」。（圖／NIKE）