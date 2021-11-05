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領死薪水別氣餒！「5個方法」讓你存款數字快速飆升

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▲▼5個快速存錢方法。（圖／PEXELS）

▲堅持每天存下零錢，也是累積財富的方法。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Lily

薪水有限，要如何才能存到更多錢呢？不少人喜歡及時行樂，認為自己不是花錢，而是把錢用另一種形式留在身邊，過了30歲才發現，存款數字少的可憐，若你不想未來後悔，以下5招學起來，讓你就是存得比別人還多。

▲▼5個快速存錢方法。（圖／PEXELS）

#先存錢再花錢

很多存不了錢的人，都是因為把儲蓄概念搞錯了，總認為是將花到最後剩下的才要存起來，其實應該是領到薪水後，先將錢撥一部分來存，先將該存的錢分配出來才是正解。

#存零錢

這個方式雖然不是很聰明，但是很管用，把每天皮包剩下的零錢存入存錢筒中，將這個動作化為一個儀式感，累積數個月回頭看，你會發現這些零錢也是一筆金額，讓存錢更有感。

▲▼5個快速存錢方法。（圖／PEXELS）

#學會記帳

想要把錢留住，就更該試著了解自己到底是怎麼把錢花掉的，可以試著開始記帳，每天一筆一筆記下來，更能掌握自己金錢的去向，進而開源節流，把錢花在對的地方。

#定額轉帳

存錢另一個好方法是眼不見為淨，去設定自動轉帳功能，每個月定時定額把錢轉到另一個帳戶，這個帳戶只存不領，讓數字一直慢慢向上累積，存到第一桶金其實並沒有想像的那麼難。

▲▼5個快速存錢方法。（圖／PEXELS）

#盡量現金支付

數位支付雖然很方便，但是每次看帳單時都會嚇到，自己真的有花那麼多錢？為了避免這樣的無感支出，小額消費積少成多，建議改用現金支出，這樣掏出鈔票時較有感，能減少無謂的花費。

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關鍵字：

存錢, 秘訣, 技巧

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