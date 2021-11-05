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7個方法讓你被幸福圍繞，就從「縮小社交圈」開始！

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▲▼「7個方法」讓你被幸福圍繞。（圖／Unsplash）

人放鬆一點，快樂幸福就多一些。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

現代人生活忙碌，每天被各種壓力壓著喘不過去來，想要向外尋求快樂，根本是天方夜譚，其實快樂並不難，以下7個超簡單方法讓你每天被幸福圍繞著！

#不要胡思亂想

有時候煩惱是自己想出來的，不少人只要閒著沒事，就喜歡想東想西，糾結一些很無聊的事情，給自己找麻煩，其，執著於小事不會讓你的生活更好，只是徒增煩惱。

▲▼「7個方法」讓你被幸福圍繞。（圖／Unsplash）

#別逼自己

人的快樂或不快樂都是比較來的，人生有目標很重要，但是千萬不要把自己逼得太近，適時的放鬆，心裡也會舒坦很多。

#減少不必要社交

你不需要討好所有人，更不用期待每個人都喜歡你，人越來越大要懂得縮小社交圈，把專注拉回在自己身上，快樂也變得容易很多。

▲▼「7個方法」讓你被幸福圍繞。（圖／Unsplash）

#控制好情緒

無論遇到任何難事，要學習笑笑面對，哭是一天、笑也是一天，記得別被自己的情緒拉著走，當你學會控制好情緒，你的好運也就跟著來。

#健忘一點

你的記憶力其實可以不用那麼好，那些讓你傷心、痛苦的，讓時間讓它過去，不要去想，讓它淡淡的過去，人也會活得比較快樂。

▲▼「7個方法」讓你被幸福圍繞。（圖／Unsplash）

#好好睡一覺

運轉了一整天的大腦，到了晚上更該要好好休息，即便心中再多煩惱，都建議暫時擱著，睡飽睡好很重要，隔天起來又是一條好漢。

#學會存錢

越大才知道很多事情「沒有錢就萬萬不能」，想要開心活著，除了健康就是金錢，讓自己的經濟有餘裕，人生大部分的煩惱都可以解決。

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關鍵字：

快樂, 幸福

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