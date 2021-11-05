「鐘錶奧斯卡」開獎　LV、伯爵、MB＆F並列大贏家

▲獲得2021日內瓦鐘錶大賞各獎項的品牌的高層齊聚合影。（圖／翻攝GPHG官網，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「鐘錶奧斯卡」之稱的日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG），於瑞士時間4日晚間舉行2021頒獎典禮，伯爵（PIAGET）、LV（Louis Vuitton，路易威登）與MB&F成為最大贏家，各抱回兩項獎座，而最受矚目的大獎金指針獎，則頒給寶格麗（BVLGARI）OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM超薄萬年曆鈦金屬錶。

▲寶格麗OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM超薄萬年曆鈦金屬款勇奪最大獎金指針獎，1,740,000元。



寶格麗近幾年製錶能量大爆發，尤其在超薄錶領域屢創新紀錄，在本屆日內瓦鐘錶大賞獲頒最大獎的OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM超薄萬年曆鈦金屬錶，機芯厚度僅2.75毫米，具時、分以及逆跳日期、星期、月份和逆跳閏年顯示。

▲伯爵Limelight Gala Precious Rainbow腕錶獲最佳女錶3,110,000元。

同樣在超薄領域聞名的伯爵，今年以白金錶殼底蓋同時為主機芯夾板、加上錶殼厚度4.3毫米的Altiplano Ultimate Automatic腕錶獲得最佳創新機械錶獎項，伯爵另一只錶圈鑲嵌彩虹色排列寶石的Limelight Gala Precious Rainbow腕錶榮獲最佳女錶；年度最佳男錶則頒給日本品牌Grand Seiko以「雫石高級時計工坊」附近白樺樹為靈感的Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5，完美展現「The Nature of Time」的品牌哲學。

▲Grand Seiko Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5白樺樹腕錶奪得最佳男錶，288,000元。

以創意設計著稱的MB & F，分別以LMX Titanium腕錶與LM SE Eddy Jaquet Around the World in Eighty Days腕錶，贏得最佳複雜功能男錶與最佳工藝兩項大獎；而LV也同樣並列大贏家，洋溢都會時尚感的Tambour Street Diver Skyline Blue腕錶獲封最佳潛水錶，結合複雜的活動人偶工藝的Tambour Carpe Diem腕錶，因報時之際骷髏下巴會露出嘲諷的笑容提醒「把握這一天」，獨特設計拿下無畏獎。

▲最佳複雜功能男錶MB&F LMX Titanium腕錶，3,520,000元。





▲LV今年主打的Tambour Street Diver Skyline Blue腕錶獲得最佳潛水錶獎項，222,100元。

2021日內瓦鐘錶大賞得獎名單

金指針獎：寶格麗OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM 超薄萬年曆鈦金屬款

最佳女錶獎：伯爵Limelight Gala Precious Rainbow腕錶

最佳複雜功能女錶獎：梵克雅寶Lady Féerie腕錶

最佳男錶獎：Grand Seiko Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5腕錶

最佳複雜功能男錶：MB&F LMX Titanium腕錶

最佳標誌獎：AP Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin腕錶

最佳陀飛輪錶：De Bethune DB Kind of Two Tourbillon腕錶

最佳日曆和天文錶獎：Christiaan Van Der Klaauw CVDK Planetarium Eise Eisinga腕錶

最佳創新機械錶獎：伯爵Altiplano Ultimate Automatic腕錶

最佳計時碼錶獎：Zenith Chronomaster Sport腕錶

最佳潛水錶獎：LV Tambour Street Diver Skyline Blue腕錶

最佳珠寶錶獎：蕭邦Flower Power珠寶錶

最佳工藝獎：MB&F LM SE Eddy Jaquet Around the World in Eighty Days腕錶

小指針獎：帝舵Black Bay Ceramic腕錶

挑戰獎：CIGA Design Blue Planet腕錶

最佳創新獎Bernhard Lederer Central Impulse Chronometer腕錶

無畏獎：LV Tambour Carpe Diem腕錶

鐘錶啟發獎：Furlan Marri MR. Grey Ref. 1041-A腕錶

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