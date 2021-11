「鐘錶奧斯卡」開獎　LV、伯爵、MB＆F並列大贏家

▲獲得2021日內瓦鐘錶大賞各獎項的品牌的高層齊聚合影。(圖/翻攝GPHG官網,以下同)

被譽為「鐘錶奧斯卡」之稱的日內瓦高級鐘錶大賞(Grand Prix d’Horlogerie de Genève,簡稱GPHG),於瑞士時間4日晚間舉行2021頒獎典禮,伯爵(PIAGET)、LV(Louis Vuitton,路易威登)與MB&F成為最大贏家,各抱回兩項獎座,而最受矚目的大獎金指針獎,則頒給寶格麗(BVLGARI)OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM超薄萬年曆鈦金屬錶。

▲寶格麗OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM超薄萬年曆鈦金屬款勇奪最大獎金指針獎,1,740,000元。



寶格麗近幾年製錶能量大爆發,尤其在超薄錶領域屢創新紀錄,在本屆日內瓦鐘錶大賞獲頒最大獎的OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM超薄萬年曆鈦金屬錶,機芯厚度僅2.75毫米,具時、分以及逆跳日期、星期、月份和逆跳閏年顯示。

▲伯爵Limelight Gala Precious Rainbow腕錶獲最佳女錶3,110,000元。

同樣在超薄領域聞名的伯爵,今年以白金錶殼底蓋同時為主機芯夾板、加上錶殼厚度4.3毫米的Altiplano Ultimate Automatic腕錶獲得最佳創新機械錶獎項,伯爵另一只錶圈鑲嵌彩虹色排列寶石的Limelight Gala Precious Rainbow腕錶榮獲最佳女錶;年度最佳男錶則頒給日本品牌Grand Seiko以「雫石高級時計工坊」附近白樺樹為靈感的Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5,完美展現「The Nature of Time」的品牌哲學。

▲Grand Seiko Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5白樺樹腕錶奪得最佳男錶,288,000元。

以創意設計著稱的MB & F,分別以LMX Titanium腕錶與LM SE Eddy Jaquet Around the World in Eighty Days腕錶,贏得最佳複雜功能男錶與最佳工藝兩項大獎;而LV也同樣並列大贏家,洋溢都會時尚感的Tambour Street Diver Skyline Blue腕錶獲封最佳潛水錶,結合複雜的活動人偶工藝的Tambour Carpe Diem腕錶,因報時之際骷髏下巴會露出嘲諷的笑容提醒「把握這一天」,獨特設計拿下無畏獎。

▲最佳複雜功能男錶MB&F LMX Titanium腕錶,3,520,000元。





▲LV今年主打的Tambour Street Diver Skyline Blue腕錶獲得最佳潛水錶獎項,222,100元。

2021日內瓦鐘錶大賞得獎名單

金指針獎:寶格麗OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR TITANIUM 超薄萬年曆鈦金屬款

最佳女錶獎:伯爵Limelight Gala Precious Rainbow腕錶

最佳複雜功能女錶獎:梵克雅寶Lady Féerie腕錶

最佳男錶獎:Grand Seiko Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5腕錶

最佳複雜功能男錶:MB&F LMX Titanium腕錶

最佳標誌獎:AP Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin腕錶

最佳陀飛輪錶:De Bethune DB Kind of Two Tourbillon腕錶

最佳日曆和天文錶獎:Christiaan Van Der Klaauw CVDK Planetarium Eise Eisinga腕錶

最佳創新機械錶獎:伯爵Altiplano Ultimate Automatic腕錶

最佳計時碼錶獎:Zenith Chronomaster Sport腕錶

最佳潛水錶獎:LV Tambour Street Diver Skyline Blue腕錶

最佳珠寶錶獎:蕭邦Flower Power珠寶錶

最佳工藝獎:MB&F LM SE Eddy Jaquet Around the World in Eighty Days腕錶

小指針獎:帝舵Black Bay Ceramic腕錶

挑戰獎:CIGA Design Blue Planet腕錶

最佳創新獎Bernhard Lederer Central Impulse Chronometer腕錶

無畏獎:LV Tambour Carpe Diem腕錶

鐘錶啟發獎:Furlan Marri MR. Grey Ref. 1041-A腕錶

