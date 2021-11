《慾望城市》凱莉公寓出租中！夢幻衣櫥隨你穿　一晚700元有找

編輯/Emily 圖/翻攝自airbnb.com

影集《慾望城市》(Sex and the City)是很多人心目中的經典,裡面的角色、對白、服裝、場景…過了多年依舊令人難忘,日前也宣布將在12月推出續作《慾望城市:華麗下半場》(And Just Like That)。為了慶祝新劇登場,Airbnb特別攜手飾演主角凱莉的莎拉潔西卡派克,一同還原出劇中凱莉的公寓,讓粉絲有機會親自入住。

Airbnb與製作團隊打造的「凱莉公寓」位於紐約,裝潢、擺設都仿造劇中場景設計,牆面漆上淺綠色,搭配木質地板、家具充滿都會感,更放了復古電話、凱莉寫文章用的老式筆電…,重現2000年的風格。入住後會收到來自莎拉潔西卡派克的虛擬問候,讓你想起影集裡的旁白,還能享用凱莉與朋友們聚會吃的早午餐,以及她最愛的大都會特調。

公寓中最重要的一隅,就是凱莉的衣櫥,整間是天藍色,裡面放了琳琅滿目的衣物供你隨意穿搭,像凱莉最著名的芭蕾舞蓬裙、莎拉潔西卡派克的SJP高跟鞋,以及各種繽紛配色的洋裝、外套…,穿上就能一圓變成凱莉的夢想,盡情享受入住時光。配合《慾望城市》問世23周年,入住一晚只要23美元(約台幣642元),11月8日會在Airbnb官網開放預訂。

另一齣影集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)也很熱門,劇中角色的服裝都精心搭配,打造出獨特的時尚感,讓許多粉絲想效法。母公司ViacomCBS就宣布與許多設計師品牌合作,在網路開設商店,販售劇中角色穿著的同款,以及受角色風格啟發的服飾系列。

