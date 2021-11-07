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《慾望城市》凱莉公寓出租中！夢幻衣櫥隨你穿　一晚700元有找

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編輯／Emily　圖／翻攝自airbnb.com

影集《慾望城市》（Sex and the City）是很多人心目中的經典，裡面的角色、對白、服裝、場景…過了多年依舊令人難忘，日前也宣布將在12月推出續作《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That）。為了慶祝新劇登場，Airbnb特別攜手飾演主角凱莉的莎拉潔西卡派克，一同還原出劇中凱莉的公寓，讓粉絲有機會親自入住。

▲凱莉公寓。（圖／翻攝自airbnb）

Airbnb與製作團隊打造的「凱莉公寓」位於紐約，裝潢、擺設都仿造劇中場景設計，牆面漆上淺綠色，搭配木質地板、家具充滿都會感，更放了復古電話、凱莉寫文章用的老式筆電…，重現2000年的風格。入住後會收到來自莎拉潔西卡派克的虛擬問候，讓你想起影集裡的旁白，還能享用凱莉與朋友們聚會吃的早午餐，以及她最愛的大都會特調。

▲凱莉公寓。（圖／翻攝自airbnb）

▲凱莉公寓。（圖／翻攝自airbnb）

▲凱莉公寓。（圖／翻攝自airbnb）

▲凱莉公寓。（圖／翻攝自airbnb）

公寓中最重要的一隅，就是凱莉的衣櫥，整間是天藍色，裡面放了琳琅滿目的衣物供你隨意穿搭，像凱莉最著名的芭蕾舞蓬裙、莎拉潔西卡派克的SJP高跟鞋，以及各種繽紛配色的洋裝、外套…，穿上就能一圓變成凱莉的夢想，盡情享受入住時光。配合《慾望城市》問世23周年，入住一晚只要23美元（約台幣642元），11月8日會在Airbnb官網開放預訂。

▲凱莉公寓。（圖／翻攝自airbnb）

▲凱莉公寓。（圖／翻攝自airbnb）

另一齣影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）也很熱門，劇中角色的服裝都精心搭配，打造出獨特的時尚感，讓許多粉絲想效法。母公司ViacomCBS就宣布與許多設計師品牌合作，在網路開設商店，販售劇中角色穿著的同款，以及受角色風格啟發的服飾系列。


 

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關鍵字：

airbnb, 民宿, 慾望城市, 公寓

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