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詹朴操刀限量黑貓娃娃、恐龍冰塊盒！　超萌集點「7款生活小物」必搶

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▲▼詹朴聯名全家 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN與全家再次攜手推出集點活動。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN先前與「紅茶花伝」打造療癒系包裝，這回再宣告合作全家便利商店，以「恐龍、星星與探偵遊戲」為主軸，帶來7款童趣感廚房與防疫用品，包括冰塊盒、單人手沖咖啡壺、隔熱布手套、隔熱布墊和黑貓 MOON 娃娃等集點活動。7-11目前則是攜手南韓人氣Kakao Friends及日本戶外品牌CHUMS推出聯名集點送。

▲▼詹朴聯名全家 。（圖／品牌提供）

▲▼詹朴聯名全家 。（圖／品牌提供）

▲造型冰塊盒、單人手沖咖啡壺、隔熱布手套、隔熱布墊和黑貓 MOON 娃娃以及防霾布口罩、口罩收納夾等 。（圖／品牌提供）

時裝品牌 APUJAN 去年（2020年）就曾與全家合作，延續奇幻聯名風格，此次品項包含造型冰塊盒、單人手沖咖啡壺、隔熱布手套、隔熱布墊和黑貓 MOON 娃娃以及防霾布口罩、口罩收納夾等期間限定商品，穿插具有神秘感的黑貓、拼圖、撲克牌元素，加上品牌擅長的緹花手法點綴。

▲▼詹朴聯名全家 。（圖／品牌提供）

▲生活用品也換上詹朴全新包裝 。（圖／品牌提供）

此次除了集點贈系列，還提供甜點與濕紙巾、氣泡水等生活用品全新包裝，香草卡士達泡芙、肉桂蘋果塔與氣泡水等都注入了詹朴靈魂創作，改以暗黑質感包裝。

▲▼詹朴聯名全家 。（圖／品牌提供）

▲▼詹朴聯名全家 。（圖／品牌提供）

▲7-11 目前與 Kakao Friends、CHUMS聯手推出戶外集點商品 。（圖／品牌提供）

7-11 目前則是與 Kakao Friends、CHUMS聯手推出戶外集點商品，針對露營小物而來，包括304不鏽鋼分隔餐盤、不鏽鋼疊疊杯、限量造型鑄鐵煎鍋等，限量抱枕保暖毯組等，將超人氣主角萊恩、啵啵桃、暴走鴨、萌寵春植都注入其中，活動將至11月14日結束，商品兌換至11月16日。

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關鍵字：

詹朴, APUJAN, 超商, 便利, 集點, 全家, 台灣

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