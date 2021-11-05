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日妞最愛「GU彩妝」只要11元！UNIQLO雙11搶先開跑，必搶單品公開

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記者王則絲／綜合報導

忍耐了一陣子的購物慾望，等的就是即將來臨的「雙11」！正逢天氣轉冷之際，勢必要替衣櫃增添一些秋冬新裝，日系服裝UNIQLO、GU便率先於即日開始11月5日～11月11日推出「雙11購物節」活動，眾多保暖單品、時髦外套5折起，多項人氣聯名系列也納入優惠，其中日妞們最愛的「GU彩妝」更祭出超殺特價11元，整個系列全包都不心疼！以下一起來看看本次雙11必搶的單品有哪些。

【UNIQLO】

11月5日～11月11日UNIQLO舉辦「時尚購物節」，明星商品66折起。其中網路限定款特級輕羽絨系列降價超有感，輕薄型背心從1,490元降至990元、輕薄型外套從1,990元降至1,490元，現省500元；多款男、女裝厚法蘭絨襯衫，也有降價兩～三百元的優惠；HEATECH系列單品亦均降價兩百元。

▲UNIQLO雙十一。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO雙十一。（圖／品牌提供）

絕對必搶的則是先前話題火熱的「大師聯名系列」，這回也納入了雙11優惠。「UNIQLO X White Mountaineering」聯名系列限定優惠，「刷毛鈕扣領上衣」只要790元、「刷毛寬版外套」限定價只要1,290元！「UNIQLO X Theory」系列中，被代言人徐若選給穿紅的「細褶一片裙」也推出限定價1,690元，現省三百元。

▲UNIQLO雙十一。（圖／品牌提供）

▲uniqlo。（圖／品牌圖公）

▲UNIQLO雙十一。（圖／品牌提供）

此外，最不能忘記的就是本季最後一次「＋J」聯名系列，將在11月11日當天早上8點30分搶先日本開賣，為二次聯名的最終章，下回雙方再度攜手，不知要再過幾年，身為＋J鐵粉們絕不能錯過。

▲UNIQLO雙十一。（圖／品牌提供）

UNIQLO最後一次「＋J」來了！　毛衣、外套、超美手袋不買會後悔

【GU】

11月5日～11月11日GU舉辦「雙11狂歡節」，眾多秋冬單品5折起。活動期間，今年全新升級的百搭款「大學T系列」只要290元就能入手；每到秋冬就火紅的絨毛外套推出優惠價690元、帥氣MA-1外套也降價兩百元，帶來優惠價1,290元。

▲GU雙11優惠 。（圖／品牌提供）

▲GU雙11優惠 。（圖／品牌提供）

11月8日～11月11日，近期大熱單品「好感針織外套」，原價就已經是相當親民的590元，特價後只要390元，絕對要趁此機會入手。

▲GU雙11優惠 。（圖／品牌提供）

於11月11日當天，將於網路商店獨家推出一日超殺優惠，廣受日妞們喜愛的「#4me by GU」彩妝系列，包括口紅、眼影霜、睫毛膏⋯⋯通通只要銅板價11元，女孩們完全可以無痛包色！當天還有數款外套有限定優惠，包括男裝的仿皮外套，以及女裝的經典風衣，特價將近5折。

▲GU雙11優惠 。（圖／品牌提供）

▲GU雙11優惠 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UNIQLO, GU, 雙11, 優惠

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