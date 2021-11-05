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【廣編】De Beers 全新廣告 「I Do」 頌揚承諾與願景

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▲De Beers發佈全新全球形象廣告。（圖／De Beers提供）▲De Beers發佈全新全球形象廣告。（圖／De Beers提供）

圖、文／De Beers提供

2021 年 11 月 1 日，倫敦 – De Beers 發佈最新全球形象廣告 「I Do」，主旨圍繞著人們對自己、對彼此和對世界的承諾。全新形象廣告象徵著以願景為導向的全新品牌策略，亦為擁有 133 年悠久歷史的 De Beers 開啟品牌嶄新篇章。

「I Do」是一個意義深遠且歷史悠久的誓詞。它象徵兩個人之間對共同未來的永恒承諾，具有深厚的情感意義，並會改變彼此的生活軌跡。De Beers 的全新形象廣告突顯著這個莊嚴承諾的重要性，並為此極具代表性的語句開拓全新領域，將其含義擴展到對愛、友誼、家庭、社會、大自然等各種面向的個人承諾。

全新形象廣告中呈獻了 De Beers Jewellers 和 De Beers Forevermark兩個珠寶品牌的多款鑽石珠寶作品，亦反映集團對永續發展和負責任開採的承諾，別具深意。在這個消費者與品牌同時關注道德和價值觀的時代，「I Do」亦象徵實踐價值觀的行動和願景。佩戴 De Beers 的鑽石，顧客可以將珠寶作品視為擁有獨特象徵意義的護身符，匯聚個人和集體的意願，實現更美好、更光明的未來。

De Beers Jewellers和De Beers Forevermark的全球執行長 Céline Assimon表示：「這個最新發佈的形象廣告象徵著  De Beers 的一個轉捩點，並為我們繼續致力於成為一間願景導向的公司的目標構建了藍圖。我們的兩個珠寶品牌來自一間強大的公司，自豪地代表著全球的人對他們最珍視的事物之承諾。我們以身作則，致力於在我們的鑽石開採社區、以及為那些參與鑽石旅程的人，創造積極正面的影響。」

關鍵字：

鑽石, De Beers, 廣告

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