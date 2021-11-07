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洗衣袋正確用才能護衣　形狀、密度用法都有差

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▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,年終,大容量,除菌,衣服。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲洗衣袋是否正確使用差很多。（圖／unsplash、pakutaso、翻攝her網站，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣漸漸變冷，正是家中衣櫥開始慢慢換季的時候，先收起來保存前，務必要先洗一遍再存放，所有衣物不可能全送洗，在家洗衣善用洗衣袋，寶貝衣也能安心洗滌，市面上洗衣袋五花八門，形狀材質都不同，知道正確用法不但超好洗，在選購的時候也不會無所適從。

▲▼洗衣。（圖／取自免費圖庫Pexels）

洗衣袋大大小小，加上材質、孔洞不同，其實都有不同用法，不是買了把衣服裝進去就好，也要了解洗衣袋的特性，洗衣袋保護衣服的原理，主要是將洗衣袋區隔衣物避免纏繞或拉扯，也降低磨損，使用時主要看自家衣服材質來分類，這樣就能輕鬆用。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

洗衣袋形狀用「品項分類」
四方形（角型）的洗衣袋，適合放入可折成平面四角形的衣物，像是襯衫、棉被或布巾等，在送進洗衣機前將衣服摺好，放入四方形洗衣袋內清洗，會有減少衣服皺褶產生的效果，圓筒形洗衣袋因為較長，適合放進下半身如長短褲等衣物，而有立體設計的丸形洗衣袋，則適合較蓬鬆的衣類，如內衣、玩偶、長裙等。

▲洗衣袋。（圖／翻攝her網站）

網目的密度用「衣物材質」判斷
洗衣袋的網洞有大有小，小孔洞的洗衣袋適合放入較脆弱的衣服，如絲綢、針織衫或是易變形的材質，因為保護力佳，也能減少毛屑沾黏，但洗淨力會變弱；大孔洞的洗衣袋則相反，適合放入較粗、不怕被拉扯的衣料，洗淨力也較佳。像衣服上有刺繡、亮片等，就要用細網目洗；牛仔褲、布包等就可用粗網目。

▲洗衣袋。（圖／翻攝her網站）

滿度約8分滿
小衣服或衣服過少，放入太大的洗衣袋內，還是會被拉扯，失去保護衣服的效果，最好的程度是達到洗衣袋的8分滿，普通大小的洗衣袋約裝2、3件左右，若放太滿，清潔效力會減分，沒達到清潔效果等同白做工。

▲洗衣袋。（圖／翻攝her網站）

價格差在細節：洗衣袋選購注意這些
很多人無法分別洗衣袋為何有價差？其實正點在細節裡，首先拉鍊盡量選擇塑膠材質，才不會刮傷洗衣機內槽，還有是否有保護套設計，保護套就是當拉鍊拉到底時，有沒有一個地方可以將拉鍊收進套內，這樣洗衣時拉鍊較不易鬆開，還有一些廉價洗衣袋在車縫時沒有包邊，很容易就因為洗衣時造成的拉扯損壞。

▲洗衣袋。（圖／翻攝her網站）

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關鍵字：

洗衣袋, 洗衣

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