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日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　神助攻膚況白嫩細緻

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▲BIO UP科美研推出發酵型保濕聖品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」。（圖／東森自然美提供）

▲BIO UP科美研推出發酵型保濕聖品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」。（圖／東森自然美提供）

圖、文／東森自然美提供

想到國人最愛去也最常去的旅遊勝地日本，你會想到什麼？和服還是櫻花？現在不少人想到日本就會想到最近在保養圈掀起風潮的「酒粕保養」，比起米、大豆等各種發酵保養，酒粕真的有感許多，也難怪東森自然美BIO UP科美研新推出的【日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露】已圈粉女藝人許維恩、名嘴呂文婉，還有眾多網友，就連國際影后劉嘉玲都愛不釋手！熱門秒殺程度超驚人，從上架到雙11持續熱賣搶購，誰搶到誰贏！

「發酵型保養品」在日本一直都非常夯，這股旋風也燒到全球，無論是酒粕、白米、還是大豆，都受到不少關注，成了許多品牌瘋搶的保養成分，其中又以酒粕最受歡迎！為什麼呢？其實酒粕是日本酒在製造過程中形成的殘渣，會被運用到保養上，也是因為過去的一段小故事，有次日本科學家造訪酒廠，發現負責製酒的老婆婆們的雙手細滑白嫩，媲美少女的纖纖玉手，讓他們非常驚喜，於是開始研究酒粕保養，至今成了最熱門的天然美容聖品。

東森自然美聽見大家的心聲，帶領水水們一起飛往清酒大國日本，並在歷史悠久的80年老酒廠中野BC，挖掘出釀酒婆婆的手比嬰兒臉蛋還要細膩的秘密，帶走讓膚況升級的核心成分，推出驚豔保養界的新品【日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露】，強項加強，更以創新科研打造業界最強的雞尾酒配方，運用三大明星素材，包括有「光肌麴」美名的日本黃金麴、提煉自中野BC榮獲和歌山金賞名酒「紀伊國屋文左衛門」的和歌山金賞酒粕，以及清酒菁純（α-GG），來喚起肌膚的年輕活力，跟臉部暗沉、細紋說再見！

▲提煉自中野BC榮獲和歌山金賞名酒「紀伊國屋文左衛門」的和歌山金賞酒粕。（圖／東森自然美提供）

▲提煉自中野BC榮獲和歌山金賞名酒「紀伊國屋文左衛門」的和歌山金賞酒粕。（圖／東森自然美提供）

聽到「酒粕保養」，相信有些美眉會開始擔心對酒精過敏的問題，便遲遲不敢接近與嘗試，不過東森自然美的【日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露】是連敏感肌都敢安心交給它的保養品，信任程度使用者回饋有感，能放心使用讓肌膚好好做SPA，不必擔心酒精味很重或是對肌膚造成負擔，這也是圈粉無數的原因之一！甫一上市，好評熱銷不斷，網友狂敲碗，11/8(一)23：00再次於東森購物46台推出超強組合，比周年慶、雙11更優惠，是秋冬換季保養品搶購的最佳時機。隨著膚況調整使用方法，掌握早晚「1擦2拍3濕敷」簡單原則，讓酒粕有「酵」保養幫你神助攻，輕鬆養出令人稱羨的白嫩零死角美肌！

▲BIO UP科美研「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」200ml/$2880。（圖／東森自然美提供）

▲BIO UP科美研「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」200ml/$2880。（圖／東森自然美提供）

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關鍵字：

酒粕, 日本, 雙11, 青春露, 東森自然美

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