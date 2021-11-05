fb ig video ETtoday search mobile

秋冬必搶！IU同款「NB韓妞老爹鞋」台灣有賣、罌粟花小白鞋超燒

>

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲南韓女星IU。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女星IU近期擔任New Balance形象大使，演繹品牌最新釋出的韓系老爹鞋「ML725」，美照中IU換上最百搭休閒的運動套裝，腳踩中性色圓弧流線鞋款帶貨，實在燒到粉絲心癢癢，而IU同款新色也預告在台灣開賣。此外，《ET FASHION》特別整理出秋冬超燒夯鞋清單，包括瘦子腳上的PUMA X-Ray² Ramble、Marimekko與Adidas聯名一雙都不能漏掉！

New Balance韓系老爹鞋履725

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲台灣開賣IU老爹鞋「ML725」3款新色。（圖／品牌提供）

老爹鞋中性不敗特質深深擄獲眾多潮流迷，IU這次穿著「ML725」鞋款，靈感來自2000年 New Balance 的復古老爹鞋型，鞋面採用皮革與透氣網眼面料，以高搭配性的中性色為主調，勾勒出圓弧流線；鞋尖至鞋側的鋸齒三角縫線，延伸出視覺的流動速度感，並搭載絕佳的緩震及支撐。IU演繹的檸檬黃色、銀色都會在台灣販售，另外還加碼ML725C深灰色系，也是男女通吃的情侶鞋首選。

PUMA X-Ray² Ramble

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲X RAY² Ramble 以品牌當紅 RS 系列潮履為設計延伸 。（圖／品牌提供）

PUMA請到男神瘦子演繹的X-Ray² Ramble，以品牌當紅 RS 系列潮履為設計延伸，鞋面使用網布、皮革及麂皮等異材質拼接打造多元層次，鞋側皮革裁片畫上招牌小彎刀吸睛，厚實 EVA中底輔以輕盈防滑的橡膠大底設計，提供高緩衝與舒適腳感。

Marimekko與Adidas二度攜手合作推出聯名限定系列

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Marimekko與Adidas二度攜手合作推出聯名限定系列。（圖／品牌提供）

此次聯名首度以Maija Isola設計師所打造的標誌性印花Unikko ，結合在運動服裝、鞋款之上，當黑色的花瓣搭上橘色花蕊，跳脫出優雅活潑氛圍， 同時與adidas運動機能布料相互揉合。休閒鞋鞋舌上也出現雙方聯名金色Logo，並以印花點綴鞋身創造辨識度。

►柯佳嬿全身撞衫孫藝真！女神氣場「獲官方認證」網：國際級比美

►Jisoo「扮成Lisa」超濃妝認不出！本尊在一旁網驚：撞臉等級

關鍵字：

IU, New Balance, 運動鞋, 老爹鞋, PUMA , Marimekko, Adidas

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場

看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場

營養師曝「補鈣」4大NG食物搭配！最後一種反而會骨質流失

營養師曝「補鈣」4大NG食物搭配！最後一種反而會骨質流失

領死薪水別氣餒！「5個方法」讓你存款數字快速飆升

領死薪水別氣餒！「5個方法」讓你存款數字快速飆升

《今際》超正女星「透視白紗」太火辣！逆天超模腿、白皙腿根全看光 別在意別人眼光！停止對自己做「5件事」，你會更快樂 雙11優惠！星巴克60元抵用券手機免費領　85度C推「第二杯20元」 激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選 「義美小泡芙」內行激推隱藏吃法　各國泡芙一次看，這三種口味最經典 孫芸芸一腳劈開邊「拉筋」邊帶貨　辣曬超爆款「世紀聯名包」 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面