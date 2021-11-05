秋冬必搶！IU同款「NB韓妞老爹鞋」台灣有賣、罌粟花小白鞋超燒

▲南韓女星IU。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／綜合報導

南韓女星IU近期擔任New Balance形象大使，演繹品牌最新釋出的韓系老爹鞋「ML725」，美照中IU換上最百搭休閒的運動套裝，腳踩中性色圓弧流線鞋款帶貨，實在燒到粉絲心癢癢，而IU同款新色也預告在台灣開賣。此外，《ET FASHION》特別整理出秋冬超燒夯鞋清單，包括瘦子腳上的PUMA X-Ray² Ramble、Marimekko與Adidas聯名一雙都不能漏掉！

New Balance韓系老爹鞋履725

▲台灣開賣IU老爹鞋「ML725」3款新色。（圖／品牌提供）

老爹鞋中性不敗特質深深擄獲眾多潮流迷，IU這次穿著「ML725」鞋款，靈感來自2000年 New Balance 的復古老爹鞋型，鞋面採用皮革與透氣網眼面料，以高搭配性的中性色為主調，勾勒出圓弧流線；鞋尖至鞋側的鋸齒三角縫線，延伸出視覺的流動速度感，並搭載絕佳的緩震及支撐。IU演繹的檸檬黃色、銀色都會在台灣販售，另外還加碼ML725C深灰色系，也是男女通吃的情侶鞋首選。

PUMA X-Ray² Ramble

▲X RAY² Ramble 以品牌當紅 RS 系列潮履為設計延伸 。（圖／品牌提供）

PUMA請到男神瘦子演繹的X-Ray² Ramble，以品牌當紅 RS 系列潮履為設計延伸，鞋面使用網布、皮革及麂皮等異材質拼接打造多元層次，鞋側皮革裁片畫上招牌小彎刀吸睛，厚實 EVA中底輔以輕盈防滑的橡膠大底設計，提供高緩衝與舒適腳感。

Marimekko與Adidas二度攜手合作推出聯名限定系列

▲Marimekko與Adidas二度攜手合作推出聯名限定系列。（圖／品牌提供）

此次聯名首度以Maija Isola設計師所打造的標誌性印花Unikko ，結合在運動服裝、鞋款之上，當黑色的花瓣搭上橘色花蕊，跳脫出優雅活潑氛圍， 同時與adidas運動機能布料相互揉合。休閒鞋鞋舌上也出現雙方聯名金色Logo，並以印花點綴鞋身創造辨識度。

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