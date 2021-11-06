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LIFE・經典／能秤重的智慧浴墊　讓家更清爽的結合趨勢

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▲BBalance Mat。（圖／翻攝產品官網）

▲BBalance Mat智慧浴墊。（圖／翻攝產品官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著科技的推演，結合居家用品也成為趨勢之一，近期有一款結合浴墊與體重測量工具的商品收到討論，且它不僅可以測量體重，還能在你刷牙期間，確認身體姿勢是否平衡，且可利用行走的步伐就能辨識出多位使用者，重點是它還很好看。

在這個越來越講求健康概念的風潮下，讓許多人家中擁有體重機，先遑論我們是否喜歡它們的外型（有讓人覺得長相超可愛的體重機嗎？）在居住空間愈來愈小的今日，收納或不收納也成為一個小問題，而BBalance Mat浴墊除了解決這些痛點之外，它還可提供更多數據服務。

其浴墊採用2個部分組成，上層是柔軟的吸水棉，可拆卸下來洗滌，下方則是具有IP54防水防塵等級的數字板，內建有4000多個壓力感測器，使用者踩上去之後，除了可以計算體重之外，它還能分析出一幅「壓力圖」，以辨識你的身體姿勢是否正常或平衡。

▲BBalance Mat。（圖／翻攝產品官網）

板子上方的電極則可測試出更多身體參數，包括BMI、肌肉密度與脂肪百分比等，這一切都會在使用者刷牙洗臉、或是在鏡子前做造型時一併完成，甚至它還能測出角的形狀跟大小，讓你選擇適合的鞋款跟尺寸。

BBalance Mat內建WiFi連線功能，可將數據參數傳到手機或智慧手錶上，使用充電電池供電，可使用長達12個月，其測試公斤數從10公斤至200公斤，家裡從小孩到大人都能使用，雖然許多特色目前很多體重機都做得到，但我們仍然樂於看到更多結合科技裝置與居家用品的設計能出現。

▲BBalance Mat。（圖／翻攝產品官網）▲BBalance Mat。（圖／翻攝產品官網）

因為這為我們換取更多舒適的生活空間，IKEA之前也有許多這樣的設計，包括近期發表結合茶几的空氣清淨機，或是薄型像是畫一般的音響，都能讓這些「隱藏式家電」的產品默默提升我們的生活，而不需要用空間或傷眼的妥協來交換。

▲IKEA茶几式空氣清淨機。（圖／翻攝自IKEA）

▲IKEA推出的「茶几式空氣清淨機」。（圖／翻攝自IKEA）

關鍵字：

LIFE, 經典, 科技家居

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