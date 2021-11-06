IKEA推出自然材質「吸音窗簾」　讓噪音減少一半

▲IKEA推出吸音窗簾，台灣也有得買。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA近期宣布推出一款吸音窗簾GUNNLAUG，藉以幫助居住在擁擠城市、總與高頻聲音對抗著的人們，更棒的是主要的材質是來自於自然的雪尼爾紗，不是用上什麼莫名其妙的塑膠物質之類，而優異的吸音效果來自於編織的方式，據官方表示可吸收同品類多達50%至100%的高頻噪音。

居住在城市雖然機能方便，但高密度的生活也需要更多妥協，很多人總在心裡暗暗不爽，為何室友洗個碗要這麼粗魯？鄰居關個廚櫃門要這麼大聲？還有人喜歡用椅子在地板上拖行發出聲音，請問手臂的肌力有需要弱成這樣嗎？

IKEA近期推出的厚型窗簾GUNNLAUG，或許能稍為平撫一下此類人的情緒，它採用百分之百「再生」的雪尼爾紗製成，採用厚度與編織方式讓結構更加密合，且通過ISO 354吸音標準的驗證，與同等質量和重量的織物相比，GUNNLAUG吸收的聲音多上50%至100%，可以吸收和減少中高頻聲音的迴聲和混響。

IKEA官方指出，為達到最佳的吸音效果，採用窗簾桿全掛起來並讓它保持曲線，吸音的程度會比全部拉平更佳，且確保窗戶與窗簾中有一個空隙，它不但可以當作窗簾，也能搭配天篷等器具安裝在床上當成吸音簾使用，目前該產品已在台灣上市，只是台灣官方為針對此項功能進行介紹，目前台灣售價為1,799元。

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