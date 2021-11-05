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麥當勞「酸筍螺螄粉漢堡」挑戰重口味！　臭辣撲鼻網驚：停不下來

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編輯／Ann

「螺螄粉」是廣西柳州的風味小吃，因為擁有「特殊氣味」，受到不少網友兩極反應，喜歡這種味道的人更是無法抗拒。沒想到最近大陸麥當勞推出一款酸筍漢堡，以招牌板燒雞腿搭配上螺螄粉口味，吸引眾多粉絲搶吃。

吃過螺螄粉的民眾都知道，酸筍是靈魂配菜之一，因此大陸麥當勞這次的限定口味「桂林酸筍漢堡」，就以「螺螄粉」酸辣鹹香的味道為啟發，在漢堡內加入酸筍並搭配鮮嫩的雞腿肉，據官方提到，雞腿排的醬汁更是使用了桂林米粉熬製，因此與酸筍的酸味中和，吃起來非常多層次。

▲大陸速食店 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸速食店 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞推出桂林酸筍漢堡，以螺螄粉為靈感研發。（圖／翻攝自小紅書）

其實這款桂林酸筍漢堡過去曾短暫上架過一日試賣，沒想到頗受歡迎，所以才會在這次正式回歸。許多網友試吃後也表示，裡頭的酸筍分量很夠，而且酸味大過辣味，「終於回來了，真的好吃到停不了口」、「螺螄粉愛好者一定喜歡」、「臭到救命」、「酸到很開胃」、「根本是黑暗料理」。

▲大陸速食店 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸肯德基還曾推出過香辣紅油小串桶。（圖／翻攝自小紅書）

而速食業者與地方小吃結合已經不是首例，過去肯德基（KFC）也推出過「香辣紅油小串桶」，小串其實是重慶的街頭小吃，以竹籤插入新鮮食材並浸在滾燙的辣油中，食材包含蝦肉、魷魚、雞肉、雞翅尖與杏鮑菇，每一口串起來有一大把，同樣讓人直流口水。

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關鍵字：

麥當勞, 螺螄粉, 桂林, 酸筍, 肯德基, 速食店

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