fb ig video ETtoday search mobile

雙11入手質感小家電最實用　日本超紅「人體感應電暖器」全台首賣

>

編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自store.kakaofriends.com

天氣漸漸變冷，單身的話就用一些「質感小家電」，替自己創造溫暖、滿足的生活吧！這裡幫你精選了6款兼具美觀與實用的好物，其中包含了日本品牌BRUNO的人體感應電暖器，將在台灣首次亮相，可以趁雙11優惠期間入手。

1.BRUNO人體感應電暖器

日本BRUNO的人體感應電暖器可以檢測人體動作，超出感應範圍兩分鐘後，就會自動暫停，開啟後不論有無偵測到人體，都會在兩小時後自動關閉電源，達到智慧節能。外型小巧可愛，有象牙白與軍綠兩色，提把、支架設計方便移動，也可調節出風角度，這款將在Pinkoi網站雙11購物節全台首賣。

▲質感小家電。（圖／pinkoi提供）

▲質感小家電。（圖／pinkoi提供）

2.BRUNO手持掛燙機熨斗

BRUNO的手持掛燙機熨斗造型簡約，有經典白、尼羅河藍兩色，拿起來輕巧省力，可以迅速撫平衣物皺褶。不用時可以站立擺放在桌面，既安全又方便收納，130ml大水箱讓你能一氣呵成燙完三件襯衫。

▲質感小家電。（圖／pinkoi提供）

▲質感小家電。（圖／pinkoi提供）

3.sOlac SMA-T20S 瞬熱式飲水機

天氣冷就想隨時喝到熱飲，這款瞬熱式飲水機具有五種水量與七種水溫選擇，可以依不同需求調節，還具有過熱保護功能，讓你用起來更安心，擺在家中也能替居住空間增添時髦感。

▲質感小家電。（圖／pinkoi提供）

4.DOCTORAIR CRG-01TW MINI 按摩槍

這款按摩槍最高每分鐘有3,500次深層振動按摩，能迅速舒緩疲勞、恢復筋肉機能，小巧機身外出攜帶無負擔，還有四款不同功能的按摩頭可以更換，應付不同需求，讓你在秋冬好好寵愛自己。

▲質感小家電。（圖／pinkoi提供）

▲質感小家電。（圖／pinkoi提供）

5.3M 淨呼吸 FA-U90 空氣清淨機

這款空氣清淨機造型簡潔、優雅，霧面純白機身搭配觸控操作界面，使用起來簡單便利。內部有結合多項技術的濾網，能過濾空氣中99.9%如塵埃、花粉、塵蹣、寵物毛屑等過敏原與帶菌微粒，讓敏感體質的人擺脫潛在的呼吸困擾。

▲質感小家電。（圖／pinkoi提供）

6.KAKAO FRIENDS 萊恩&春植暖手寶

冬天雙手容易冰冷，KAKAO FRIENDS就推出了萊恩和春植造型的充電式暖暖包，可愛模樣療癒人心，握在手心也非常溫暖。USB接口能連接在手機、電腦上充電，充飽後帶出門，可以持續使用長達四小時。

▲質感小家電。（圖／pinkoi提供）

▲質感小家電。（圖／pinkoi提供）

►詹朴操刀限量黑貓娃娃、恐龍冰塊盒！　超萌集點「7款生活小物」必搶

►拎「大黃瓜行李袋」去旅遊超吸睛！綠表皮、細微紋路全部神還原

關鍵字：

pinkoi, BRUNO, 電暖器, 家電, 居家, 雙11

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶

人前人後差超多！雙面人星座Top3，說一套做一套，離遠遠最好

人前人後差超多！雙面人星座Top3，說一套做一套，離遠遠最好

「你現在多懶散，以後就有多悽慘」，12條「超狠金句」瞬間罵醒你

「你現在多懶散，以後就有多悽慘」，12條「超狠金句」瞬間罵醒你

心測「動物園最想照顧哪一區」　看出這間公司和工作是否適合你？ 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物 還在滑手機？網揭「護眼6個好習慣」，記下來超受用 秋冬剪髮「這長度最流行」！泫雅跟上曬照　古銅茶棕髮色美翻 投對胎！日網公布4組「生日尾數」　天生最善良、最適合當伴侶 超級玻璃心星座Top 4！第一名超敏感，和他開玩笑也當真 奧斯塔羅12星座一周運勢1108-1114　天秤工作感情兩得意、水瓶荷包吃緊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面