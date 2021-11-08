雙11入手質感小家電最實用　日本超紅「人體感應電暖器」全台首賣

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自store.kakaofriends.com

天氣漸漸變冷，單身的話就用一些「質感小家電」，替自己創造溫暖、滿足的生活吧！這裡幫你精選了6款兼具美觀與實用的好物，其中包含了日本品牌BRUNO的人體感應電暖器，將在台灣首次亮相，可以趁雙11優惠期間入手。

1.BRUNO人體感應電暖器

日本BRUNO的人體感應電暖器可以檢測人體動作，超出感應範圍兩分鐘後，就會自動暫停，開啟後不論有無偵測到人體，都會在兩小時後自動關閉電源，達到智慧節能。外型小巧可愛，有象牙白與軍綠兩色，提把、支架設計方便移動，也可調節出風角度，這款將在Pinkoi網站雙11購物節全台首賣。

2.BRUNO手持掛燙機熨斗

BRUNO的手持掛燙機熨斗造型簡約，有經典白、尼羅河藍兩色，拿起來輕巧省力，可以迅速撫平衣物皺褶。不用時可以站立擺放在桌面，既安全又方便收納，130ml大水箱讓你能一氣呵成燙完三件襯衫。

3.sOlac SMA-T20S 瞬熱式飲水機

天氣冷就想隨時喝到熱飲，這款瞬熱式飲水機具有五種水量與七種水溫選擇，可以依不同需求調節，還具有過熱保護功能，讓你用起來更安心，擺在家中也能替居住空間增添時髦感。

4.DOCTORAIR CRG-01TW MINI 按摩槍

這款按摩槍最高每分鐘有3,500次深層振動按摩，能迅速舒緩疲勞、恢復筋肉機能，小巧機身外出攜帶無負擔，還有四款不同功能的按摩頭可以更換，應付不同需求，讓你在秋冬好好寵愛自己。

5.3M 淨呼吸 FA-U90 空氣清淨機

這款空氣清淨機造型簡潔、優雅，霧面純白機身搭配觸控操作界面，使用起來簡單便利。內部有結合多項技術的濾網，能過濾空氣中99.9%如塵埃、花粉、塵蹣、寵物毛屑等過敏原與帶菌微粒，讓敏感體質的人擺脫潛在的呼吸困擾。

6.KAKAO FRIENDS 萊恩&春植暖手寶

冬天雙手容易冰冷，KAKAO FRIENDS就推出了萊恩和春植造型的充電式暖暖包，可愛模樣療癒人心，握在手心也非常溫暖。USB接口能連接在手機、電腦上充電，充飽後帶出門，可以持續使用長達四小時。

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